09 апреля 2023, 02:47

Армянские правозащитники назвали недопустимой экстрадицию граждан России

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Экстрадиция российского гражданина, объявленного в розыск за дезертирство и задержанного в Ереване, станет нарушением международных конвенций, заявил Артур Сакунц. Экстрадиция недопустима, если есть опасения, что человека подвергнут преследованию, считают Нина Карапетянц и Жанна Алексанян. Экстрадиция повлечет отток российских граждан из Армении и экономические последствия, заявил политолог Армен Ованнисян.

Как писал "Кавказский узел", 7 апреля в Ереване был задержан мужчина, объявленный в России в розыск по подозрению в дезертирстве. Мерой пресечения, по данным полиции, избран военный контроль.

Россиянин, задержанный накануне в Ереване, отпущен на свободу, сообщил 8 апреля корреспонденту «Кавказского узла» глава Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Артур Сакунц, который оказывает правовую помощь гражданину России.

По его словам, арест и экстрадиция российских граждан, обвиняемых, в частности, за дезертирство, недопустимы. «В последнее время, как правило, в России уголовные дела возбуждают по политическим статьям. Даже в случае очевидной уголовной статьи, если есть риски и сомнения, что подвергнется истязаниям, экстрадиция станет нарушением международных конвенций», - отметил он.

До сих пор не было случая, чтобы Армения экстрадировала кого-либо по политической статье, и неважно, насколько тяжкая статья, добавил Сакунц. По его словам, данные о задержании или аресте граждан России не предаются огласке из опасений, что на власти Армении может быть оказано давление. «Были случаи обращения россиян за политическим убежищем. Были случаи применения подписки о невыезде и дальнейшей переезда в третью страну, которая не выдает России», - пояснил он.

Глава Хельсинкской ассоциации Армении, правозащитница Нина Карапетянц опасается, что армянские власти одобрят экстрадицию россиянина, обвиняемого в дезертирстве.

«Армянские власти идут России на уступки в вопросах национальной безопасности, и в этом вопросе для них нет препятствий занять позицию, которая удовлетворит Россию. Для власти <...> ничего не стоит принять «нужное» России решение. Что для них жизнь одного человека», - заявила она корреспонденту «Кавказского узла».

Недопустима экстрадиция, если есть опасения, что человека могут подвергнуть преследованию, добавила Карапетянц. «Даже если требование об экстрадиции соответствует закону, армянская сторона должна найти причину и не содействовать попранию прав человека», - подчеркнула правозащитница.

Глава общественной организации «Журналисты за права человека» Жанна Алексанян считает негативным прецедентом задержание российского гражданина по требованию России.

«Когда в начале украинского конфликта полиция Армении пресекала [пацифистские] акции и подвергала приводу российских активистов, это привело к оттоку мигрантов. Оказалось, что Армения - далеко не демократическая страна, а заявление о бастионе демократии всего лишь ширма», - заявила она корреспонденту «Кавказского узла».

Экстрадиция российского гражданина снизит рейтинг демократии в Армении, которая станет мишенью для международных организаций, добавила правозащитница. «Если есть риск преследований, экстрадиция недопустима. Это противоречит основам и принципам демократии», - подчеркнула Алексанян.

Политолог Армен Ованнисян считает, что армянские власти не пойдут на экстрадицию российского гражданина.

«Хоть партия власти и непредсказуема, тем не менее, экономическая выгода, полагаю, возобладает. Мигранты, по сути, стали армянской «нефтью». 10-12% капитала, который вывезли российские мигранты с марта прошлого года, осели в Армении. Это, по разным оценкам, до трех миллиардов долларов. Власти нужна эта «нефть». Экстрадиция приведет к экономическим последствиям и внутриполитическому кризису», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

С одной стороны, армянские власти, арестовав российского гражданина, выразили свою приверженность России, с другой стороны, российские мигранты стали серьезным фактором экономического развития, и власти не станут рисковать такой «прибылью», добавил Ованнисян. «И власти понимают, что подобные прецеденты снижают привлекательность страны, что мигранты предпочтут более безопасные страны», - подчеркнул политолог.

Политические последствия экстрадиции российского гражданина приведут к тому, что Пашинян растеряет лояльность западных стран, также отметил он. «Армению будут рассматривать как страну, в которой необходимо будет сменить режим», - отметил политолог.

Политический аналитик Овсеп Хуршудян считает, что Армения может отказать России в экстрадиции. По его словам, Россия сама нарушила соглашение об экстрадиции.

«Представители прежней элиты нашли пристанище в России. К примеру, бывший министр обороны Микаел Арутюнян, бывший генпрокурор Геворг Костанян или глава СПИСА Мигран Погосян. Россия их не выдает. Сложно представить, что Россия согласится обменять кого-либо из них на простого российского гражданина», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

Если Армения согласится на экстрадицию преследуемых по политическим мотивам, это ухудшит ее отношения с Западом, а это не исходит из интересов армянского государства, заключил политический аналитик.

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Примечание:

"Новая еврейская община помогла российским мигрантам освоиться в Ереване", "Турпоток из России в Армению вырос на фоне мобилизации", "Политологи исключили смену внешнеполитического курса Армении на фоне противоречий с ОДКБ".

Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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