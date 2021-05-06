06 мая 2021, 00:15

Дело генерала Микаела Арутюняна переквалифицировано

Следствие прекратило дело бывшего главы Минобороны Микаела Арутюняна о свержении конституционного строя, предъявив ему обвинение в превышении должностных полномочий.

Как писал "Кавказский узел", 3 июля 2018 года следователи возбудили уголовное дело о насильственном свержении конституционного строя в связи с событиями в Ереване 1-2 марта 2008 года. Одним из обвиняемых в свержении конституционного строя по статье 300.1 УК Армении стал генерал-полковник Микаел Арутюнян, который тогда возглавлял Минобороны страны. 21 августа 2018 года генерала объявили в межгосударственный розыск.  Источники сообщили, что в Россию из Армении по линии Интерпола поступил официальный запрос о выдаче Армении Арутюняна, однако российские власти на этот запрос подготовили отказ, поскольку Арутюнян с 2002 года имеет российский паспорт.

Массовые беспорядки и уличные столкновения 1-2 марта 2008 года в Ереване начались после разгона митинга оппозиции, отказавшейся признать итоги президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян. В ходе столкновений с полицией погибли десять человек и более 250 получили ранения, говорится в справке "Бунт в Армении", опубликованной на "Кавказском узле".

Следствие переквалифицировало обвинение Микаелу Арутюняну, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службе Специальной следственной службы Армении.

Арутюнян теперь обвиняется в превышении должностных полномочий, приведшем по неосторожности к тяжким последствиям, по части 3 статьи 309 УК Армении, сказал он.

Микаел Арутюнян 9 апреля направил генпрокурору Армении Артуру Давтяну сообщение о преступлении, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат бывшего министра Карен Сардарян. В сообщении о преступлении, в частности, говорится о том, что следствие игнорирует решение Конституционного суда о признании антиконституционной статьи 300.1 УК Армении (свержение конституционного строя), по которой Арутюняну предъявлено обвинение, и продолжает его уголовное преследование, сказал адвокат.

26 марта Конституционный суд решил, что статья 300.1 Уголовного кодекса о свержении конституционного строя противоречит двум статьям Конституции Армении. Адвокаты потребовали прекращения уголовного преследования обвиняемых по этой статье. После этого суд прекратил уголовное преследование Роберта Кочаряна, Юрия Хачатурова, Сейрана Оганяна и Армена Геворкяна по этой статье.

Продолжение преследования по статье 300.1 УК Армении является преступлением, которое может быть квалифицировано по статье о привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности (статья 336 часть 4 УК Армении), отметил Сардарян.

Примечание:

"Парламентарии отклонили просьбу осудить разгон демонстрантов в Ереване", "Гукасян отказался признать вину в организации ереванских беспорядков", "Содокладчик ПАСЕ указал на необходимость раскрытия убийств 1 марта 2008 года в Армении".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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