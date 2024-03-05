05 марта 2024, 20:28

Мусульманин заявил о насильственной выдаче России из Грузии

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Грузинские полицейские выдали России мусульманина Илькина Меликова, который просил политическое убежище в стране из-за преследования на родине по делу о терроризме. По его словам, спустя несколько дней после отказа суда первой инстанции предоставить убежище, его силой отвезли на КПП и передали российским пограничникам.

Мусульманин Илькин Меликов рассказал, что грузинские полицейские в апреле 2022 года похитили его и выдали российским пограничникам, сообщил сегодня проект "Медиазона"*.

Меликова и его знакомых из Нижневартовска (ХМАО), ходивших в одну мечеть, задержали в сентябре 2019 года. Шестерых мужчин обвинили в том, что они участвовали в террористическом сообществе "Нижневартовский джамаат", готовили нападения в своем городе и собирали деньги мусульманам, воюющим в Сирии на стороне ИГИЛ**, сообщал  ранее Правозащитный центр "Мемориал"***. Все они говорили, что тогда дали признательные показания под пытками и угрозами.

Илькина Меликова тогда отпустили в статусе свидетеля.  В октябре 2019 года мусульманин улетел из России, а в ноябре его заочно обвинили в участии в "террористическом сообществе". Он просил у властей Грузии политическое убежище, но в конце апреля 2022 года ему отказал суд первой инстанции.

Как указано в письме Меликова, которое спустя несколько дней после отказа суда, полицейские  остановили его под предлогом сообщения о краже, когда он ехал на работу в Тбилиси. Они повезли мужчину домой и потребовали собрать вещи. В ответ на предложение позвонить адвокату "начали скручивать [ему] руки и доставать из рук телефон, а потом заставили его выключить".

В результате его в наручниках отвезли на КПП "Дарьяли", заставили подписать бумагу о добровольном пересечении границы и передали российским пограничникам. В России мужчину поместили в СИЗО, сообщило издание "Вот так" 29 февраля*. 

"Кавказский узел" также писал, что Рамзан Ахъядов, который обвиняется в террористической деятельности и в связях с "Исламским государством"**, попал в Грузию из Турции и был выдан России. Впоследствии он был приговорен к  семи годам заключения.

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* внесены в реестр иноагентов.

** ИГ ("Исламское государство", ранее ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России судом.

*** Правозащитный центр "Мемориал" и "Международный Мемориал" внесены Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, ликвидированы по решению судов.

**** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Шестилетний срок Савелию Фролову по делу о госизмене оставлен в силе", "Грузинские пограничники отказали во въезде российскому активисту", "Армянские правозащитники расценили кейс Сетракова как похищение".

Автор: "Кавказский узел"

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