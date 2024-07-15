Армянские правозащитники сочли минимальным риск экстрадиции Таранушенко в Россию

15 июля 2024, 21:39

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Риск политического преследования практически исключает вероятность экстрадиции из Армении Натальи Таранушенко, объявленной в розыск по делу о фейках об армии, но в случае заинтересованности Москвы может быть использована внесудебная экстрадиция, заявили опрошенные "Кавказским узлом" юристы и правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", в Армении силовики задержали педагога из Подмосковья Наталью Таранушенко, объявленную в России в розыск по уголовному делу о фейках про армию. Женщину отпустили из полиции, взяв с нее обязательство о явке.

Угроз экстрадиции Натальи Таранушенко нет, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Ани Чатинян.

По ее словам, в рамках уголовного дела, возбужденного в России, россиянке избрана мера пресечения подписка о невыезде. "Информация о розыске была в единой базе, но запроса на арест не было, а только запрет на пересечение границы. Оснований для ареста Таранушенко не было, после оформления необходимых документов ее отпустили", - рассказала адвокат.

Генпрокуратура Армении может отказать в экстрадиции на том основании, что статья, по которой человек объявлен розыск, не считается в Армении преступлением. В частности, на этом основании будет отказ в экстрадиции всех, кого разыскивают по статье о военных фейках

Таранушенко после начала военной операции на Украине переехала в Армению и планировала выехать в третью страну, добавила она. "На основании политического преследования есть возможность получить гуманитарную визу для миграции в третью страну", - сказала Чатинян.

Получение убежища в Армении также препятствует экстрадиции, заявила адвокат. "Процесс экстрадиции довольно длительная процедура. За этот период можно обратиться за получением убежища. Может быть принято решение о невозможности экстрадиции, если есть угроза преследования. Запретом для экстрадиции может также стать решение ЕСПЧ, опять же на основании угрозы преследования. Генпрокуратура Армении, в свою очередь, может отказать в экстрадиции на том основании, что статья, по которой объявлен розыск, не считается в Армении преступлением. В частности, на этом основании будет отказ в экстрадиции всех, кого разыскивают по статье о военных фейках", - пояснила она.

По ее мнению, аналогия между кейсом Таранушенко и кейсами Щетинина и Сетракова неверная. "Сетраков и Щетинин были исключениями, потому что, в частности, пока что известно только об одном случае внесудебного "экстрадиции", по сути, похищения. У нас есть 130 обращений о правовой поддержке лиц, находящихся в России в розыске. И хотя нам не удалось добиться, чтобы в Армении было снято ограничение на пересечение границы, но мы смогли найти решение, в случае политического преследования разрешается временное пересечение границы для переезда в третью страну", - заявила Чатинян.

7 декабря 2023 года в Гюмри был задержан мобилизованный российский военный Дмитрий Сетраков. По данным правозащитников, сотрудники российской военной полиции задержали его за самовольное оставление части. 19 декабря стало известно, что Сетраков вывезен в Россию. Правозащитники предположили, что он был незаконно вывезен при попустительстве армянских властей, фактически похищен. Премьер-министр Армении в интервью французской телекомпании также назвал случившееся с Сетраковым похищением. 9 апреля правозащитники заявили, что российская военная полиция задержала и незаконно удерживает на территории российской военной базы в Гюмри мигранта Анатолия Щетинина, который объявлен в розыск в России за отказ от военной службы. На следующий день Генпрокуратура Армении отчиталась о начале проверки задержания Щетинина. После встречи с Щетининым правозащитники заявили, что он принял решение вернуться в Россию, но 1 мая они отметили, что Щетинин согласился на их помощь.

Несмотря на аресты и задержания россиян, в вопросе экстрадиции Армения безопасна для них, считает Чатинян

Юрист-международник Ара Казарян отметил, что решение об экстрадиции принимает суд с учетом рисков политического преследования в случае возвращения на родину, будь то гражданское лицо или военнослужащий. "Процедура экстрадиции довольно длительная. Армения обязана инициировать процедуру экстрадиции гражданина иностранного государства, объявленного в розыск, но Европейская конвенция по правам человека запрещает экстрадицию и депортацию, если есть угроза преследования. Запрещается экстрадиция лица, получившего статус беженца", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Российские пограничники обеспечивают охрану границы и не имеют права вмешиваться в уголовно-процессуальные процессы, добавил юрист-международник. "В случае выявления гражданина России, находящегося в розыске, пограничники обязаны передать его армянским правоохранителям, после чего начинается правовая процедура, в том числе экстрадиции, получения убежища и статуса беженца. Все эти вопросы входят в юрисдикцию Армении и армянских законов", - подчеркнул Казарян.

Он считает обоснованными утверждения, что российские пограничники создают угрозу для тех, кто покинул Россию из-за политических соображений. Российские пограничники не могут самостоятельно принимать решения, угроза, по его словам, кроется в передаче оперативных данных.

"В частности, процедура предоставления убежища – секретная. Международное право запрещает принимающей стороне предоставлять сведения стране, гражданином которой является проситель или которая объявила его в розыск. Это может создать угрозы при его возвращении. Российские пограничники имеют доступ к оперативным данным, что лицо пересекло границу. И если лицо заявляет о намерении получить убежище, это становится известно российским пограничникам. И хотя Армения не скована принимать решения даже в этом случае, но, если будет отказ в предоставлении убежища, в России будут знать о его обращении. В Сирии, например, за обращение за убежищем предусмотрено уголовное наказание. В России такого закона нет, но есть множество неписаных законов. И это создаст риски при возвращении в Россию, особенно в случае с политическими преследованиями", - пояснил юрист-международник.

12 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российские пограничники прекратят работу в аэропорту Звартноц до 1 августа. Ереван и Москва уже согласовали вывод российских пограничников, сообщили 9 мая власти Армении.

Глава Хельсинкской ассоциации Армении, правозащитница Нина Карапетянц отметила, что экстрадиция возможна, только если исключены риски политического преследования.

"Это важное условие, правоохранительная система – прокуратура и суд, который решает экстрадировать или нет, должны дать оценку рискам политического преследования. Особенно, если речь идет об экстрадиции в Россию", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Экстрадиция – длительный процесс, однако не исключена внесудебная экстрадиция, как это было в случае с Сетраковым, добавила правозащитница. "Все зависит от личности, объявленного в розыск. Если для России будет принципиально, то могут и выкрасть, как выкрали Сетракова", - подчеркнула Карапетянц.

Она согласна с мнением, что присутствие российских пограничников в Армении дает им доступ к оперативной информации. "По факту, у них нет влияния на процедуру экстрадиции, это юрисдикция армянской правоохранительной системы. Но у них есть доступ к базам, а, стало быть, и информацию о въезде и выезде лиц, которыми интересуются в России", - заключила правозащитница.

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