Силовики в Армении задержали школьную учительницу по запросу России

13 июля 2024, 15:53

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В Армении силовики задержали педагога из Подмосковья Наталью Таранушенко, объявленную в России в розыск по уголовному делу о фейках про армию. Женщину отпустили из полиции, взяв с нее обязательство о явке.

Как писал "Кавказский узел", Армения и Грузия не являются надежным убежищем для тех, кто покинул Россию по политическим причинам, так как в этих странах высоко влияние российских спецслужб и есть риск выдачи на родину, указали в марте правозащитники.

Пограничники в армянском аэропорту задержали учительницу из города Протвино Московской области Наталью Таранушенко, сообщает сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*. "Позже ее отпустили под обязательство о явке в местные правоохранительные органы. Основанием для задержания стало то, что 65-летняя женщина объявлена в межгосударственный розыск российским МВД", - говорится в публикации.

Женщину задержали перед вылетом из Армении и доставили в полицию, где продержали 4,5 часа. Сотрудники полиции утверждали, что вынуждены сотрудничать с российскими силовиками по подобным вопросам, отмечается в сообщении.

Наталья Таранушенко уехала из России из-за уголовного преследования. Согласно базе данных МВД, Таранушенко "разыскивается по статье УК". Ранее в ее отношении возбудили дело о распространении фейков об армии по мотиву политической ненависти (пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ), сообщила 3 июля "Медиазона"*.

Дело было возбуждено 10 июня, поводом для преследования школьной учительницы русского языка и литературы стал классный час, который состоялся ещё 15 апреля 2022 года. По версии следствия, учительница показала ученикам видео о действиях российских военных на Украине, сообщило 11 июня издание ASTRA.

"Наталья Таранушенко ответила на звонок журналиста ASTRA, но от общения отказалась", - говорится в публикации.

Часть 2 статьи 207.3 УК РФ предусматривает от пяти до 10 лет лишения свободы. Эта статья УК РФ противоречит Конституции и международным обязательствам России, а также базовым принципам права, заявил в апреле Центр защиты прав человека "Мемориал"*. "Формулировки статьи не позволяют заранее определить, какие высказывания являются правомерными, а какие запрещёнными. Гражданин не может заранее знать, какие его высказывания, какая информация могут быть сочтены в данном контексте ложными, подпадающими под действие этой нормы", - подчеркнули правозащитники.

Отметим, что Армения является единственной страной, в которой находятся российские пограничники, помимо самой России. В республике погрануправление ФСБ совместно с армянскими пограничниками охраняет границы с Турцией и Ираном, российские пограничники размещены также в ереванском аэропорту Звартноц.

12 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российские пограничники прекратят работу в аэропорту Звартноц до 1 августа. Ереван и Москва уже согласовали вывод российских пограничников, сообщили 9 мая власти Армении.

Напомним, 7 декабря 2023 года в Гюмри был задержан мобилизованный российский военный Дмитрий Сетраков. По данным правозащитников, сотрудники российской военной полиции задержали его за самовольное оставление части. 19 декабря стало известно, что Сетраков вывезен в Россию. Правозащитники предположили, что он был незаконно вывезен при попустительстве армянских властей, фактически похищен. Премьер-министр Армении в интервью французской телекомпании также назвал случившееся с Сетраковым похищением.

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