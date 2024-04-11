Власти Армении способны повлиять на судьбу Щетинина

11 апреля 2024, 22:30

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Слова Анатолия Щетинина о прекращении уголовного дела ставят под сомнение его оценку собственного положения, считает правозащитник Асмик Новикова, встретившаяся с ним на военной базе в Гюмри. Чтобы вывезти Щетинина в Россию, нужна процедура экстрадиции, при этом Армения должна убедиться в том, что он не подвергнется жестокому обращению, отметила она.

Как сообщал "Кавказский узел", 9 апреля правозащитники заявили, что российская военная полиция задержала и незаконно удерживает на территории российской военной базы в Гюмри мигранта Анатолия Щетинина, который объявлен в розыск в России за отказ от военной службы. Задержание Анатолия Щетинина актуализировало риски для релокантов по политическим мотивам, заявила представитель Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи. Мигранты из России заявили, что не ощущают опасности и хотят остаться в Армении. 10 апреля Генпрокуратура Армении отчиталась о начале проверки задержания Щетинина. Щетинин принял решение вернуться в Россию и заявил, что не имеет претензий к российским властям, рассказали правозащитники после встречи с россиянином. По словам его знакомого, у Щетинина не было средств к существованию, в Армении находился нелегально.

Анатолий Щетинин находится на территории военного городка российской военной базы, сообщила эксперт Фонда "Общественный вердикт"* Асмик Новикова. По ее словам, для получения разрешения на встречу со Щетининым они с адвокатом воспользовались ордером, в который включили его персональные данные из розыскной базы.

"Доверенность получить было невозможно. Человек, с которым мы коммуницировали, перестал выходить на связь, а действовать надо было очень быстро из опасений, что его могут вывезти первым же бортом. Если человек в розыске, в открытых базах данных есть информация о нем. Мы взяли его данные, включили в ордер, который стал валидным", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Анатолий Щетинин - уроженец села Копьево Орджоникидзевского района Хакасии, ему 26 лет, следует из данных в базе розыска, предоставленных "Кавказскому узлу" правозащитниками.

По ее словам, оснований для отказе во встрече не было, так как был ордер и российский адвокат, а военная база находится под юрисдикцией России. "Тюрьмы на территории базы нет, так как у нее нет функции исполнения наказания. Есть только гауптвахта. Но, со слов Щетинина, он содержится не на гауптвахте, а в медчасти военного городка. Как он объяснил, нигде более не смогли предоставить ему более-менее нормальные условия", - рассказала Новикова.

Майор, сопровождающий Щетинина, и представитель военной полиции, который заявил, что всегда сопровождает Щетинина, чтобы пресечь попытку побега, пожелали остаться на встрече, добавила Новикова. "Но адвокат сказал, что встреча должна быть конфиденциальной, и никаких препятствий с их стороны не было, они просто отошли в сторону. Нашего разговора они не слышали, но нас видели. Щетинин отказался от нашей помощи, мотивируя, что не желает внимания к своему делу", - сказала она.

Новикова подчеркнула, что сомневается в том, что Щетинин адекватно оценивает ситуацию. "Насколько он осознает в полной мере, что он делает, у меня есть сомнения", - подчеркнула она.

В ходе встречи Щетинин сообщил, что его дважды пытались вывезти из Армении, однако неудачно. "Щетинин в присутствии майора, представившегося юристом военной части, сказал, что дважды пытались вывезти в Россию, но оба раза блокировали. Подозреваю, что армянские пограничники блокировали вывоз. Но откуда его пытались вывезти, каким бортом, он не знал. Щетинин уверял, что в России прекратили уголовное дело против него, что он видел документы, но нам он отказался их показать без каких-либо объяснений. Заявил, что хочет вернуться в Россию, и верит, что, вернувшись, разрешит ситуацию с уголовным делом. Он еще сказал, что ему запрещен въезд в Россию. Но такое невозможно, это правовой абсурд, гражданина России не могут не впустить в Россию. Думаю, армянские пограничники запретили выезд из-за розыска. Россия могла объявить в розыск, но не требовать ареста. Что касается правовых оснований запрета на выезд, он в розыске, а это означает, что дело не закрыто. По крайней мере, у армянской стороны информации об этом нет", - пояснила эксперт фонда.

Чтобы выпустить Щетинина из Армении, нужна процедура экстрадиции, которую может инициировать только Россия, чего не сделано, продолжила она. "Но и в этом случае, чтобы одобрить экстрадицию, Армения должна убедиться в том, что человек не подвергнется жестокому обращению в стране, запросившей экстрадицию", - сказала Новикова.

На ее взгляд, армянские правоохранители действовали профессионально. "Армянские правоохранители, может быть, и хотели бы выпустить Щетинина, но на фоне скандала со Сетраковым и оперативной реакцией правозащитников Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи на задержание Щетинина, предпочли воздержаться от ошибок. Не знаю, предприняли они все, что могли, но действовали верно, как в рамках своей юрисдикции, так и в рамках национального и международного законодательств", - заключила Новикова.

7 декабря 2023 года в Гюмри был задержан российский военный Дмитрий Сетраков. Правозащитники сообщили, что сотрудники российской военной полиции задержали его за самовольное оставление части и поместили под арест на территории 102-й российской военной базы в Гюмри.19 декабря 2023 года стало известно, что Сетраков вывезен в Россию и содержится в Ростове-на-Дону. Правозащитники предположили, что он был незаконно вывезен при попустительстве армянских властей, фактически похищен. Премьер-министр Армении в интервью французской телекомпании также назвал случившееся с Сетраковым похищением.

Европейская конвенция по правам человека запрещает экстрадицию и депортацию, если есть угроза преследования, подтвердил юрист-международник Ара Казарян. Он отметил, что решение о депортации может быть принято, например, в случае нарушения миграционного законодательства.

"Это решение можно обжаловать в суде. Суд должен учесть риски жестокого обращения в случае депортации" - заявил он «Кавказскому узлу».

Если есть решение о депортации, дается срок, чтобы покинуть страну, добавил юрист-международник. "Кроме того, дается право выбора страны, куда предпочтительней выехать. Государство и само может выбрать страну депортации», - пояснил Казарян.

Граждане России могут находиться в Армении в течение 180 дней. За нарушение предусмотрен штраф в 50 тысяч драмов, а повторное нарушение влечет штраф уже в 100 тысяч драмов, рассказал директор адвокатской компании, адвокат Левон Геворгян.

"Мигранты прибегают к практике visa run (повторный въезд в страну вскоре после выезда - прим. "Кавказского узла"). Формальное пересечение границы в Армении запрещено, но пограничники с пониманием относятся к российским мигрантам, позволяя им пересекать границу, продлевая срок пребывания в стране еще на 180 дней", - заявил адвокат «Кавказскому узлу».

Россияне могут трудоустроиться в Армении без разрешения на работу или ВНЖ, добавил Геворкян. "Это регулируется соглашениями ЕАЭС. Чтобы иметь законные основания пребывания свыше 180 дней, россияне могут легализоваться, получив вид на жительство. Для этого нужно: или зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель, или иметь родственников с армянским гражданством, или быть этническим армянином. Трудоустройство в армянскую компанию также позволяет узаконить свое пребывание в Армении на срок трудового договора", - пояснил он.

Кроме того, россияне могут встать на учет в реестр населения, то есть получить прописку на время действия загранпаспорта, сказал адвокат.

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