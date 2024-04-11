Правозащитники сообщили подробности встречи со Щетининым на базе в Гюмри

11 апреля 2024, 11:25

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Анатолий Щетинин, объявленный на родине в розыск за уклонение от службы, принял решение вернуться в Россию и заявил, что не имеет претензий к российским властям, рассказали Асмик Новикова и Нарек Акопян после встречи с россиянином. Щетинин не имел средств к существованию, а в Армении находился нелегально. Вероятно, психологические напряжение стало причиной того, что он решил вернуться на родину и отправиться в зону СВО, рассказал его знакомый.

Как информировал "Кавказский узел", 9 апреля правозащитники заявили, что российская военная полиция задержала и незаконно удерживает на территории российской военной базы в Гюмри мигранта Анатолия Щетинина, который объявлен в розыск в России за отказ от военной службы. Задержание Анатолия Щетинина актуализировало риски для релокантов по политическим мотивам, заявила представитель Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи. Мигранты из России заявили, что не ощущают опасности и хотят остаться в Армении. 10 апреля Генпрокуратура Армении отчиталась о начале проверки инцидента с задержанием Щетинина.

Адвокат Центра международной защиты Нарек Акопян и сотрудник правозащитного фонда "Общественный вердикт"* Асмик Новикова встретились с Анатолием Щетининым, который находится на территории российской военной базы №102 в Гюмри. У него нет жалоб на здоровье, он заявил, что не нуждается в помощи и не имеет претензий к российским властям, а также считает, что ему нужно вернуться в Россию, сообщил 10 апреля на своем сайте "Общественный вердикт"*.

Правозащитники обратили внимание, что поведение Щетинина похоже на поведение тех заключенных, которые сначала просят правовой помощи, а когда правозащитники приезжают к ним в колонию, то они от нее отказываются. "Это конечно наводит нас на некие размышления. <…> Но нельзя не отметить то, что Щетинин верит в благополучный исход своей истории, он не напуган, не подавлен, видимых следов насилия на нем нет", – сказала она.

Правозащитница рассказала, что, по словам Щетинина, его уже дважды пытались вывезти в Россию, но сделать это не удалось, так как ему запрещен въезд в страну. Новикова отметила, что версия о запрете на въезд в Россию выглядит абсурдно, так как Щетинин имеет российское гражданство. "Скорее, это связано с профессиональным исполнением обязанностей армянской погранслужбы", – считает она.

Новикова рассказала, что когда Щетинин узнал о том, что стал героем новостей, то у него произошел с ней конфликт. "Человек сразу стал пытаться активно донести точку зрения, что его никто не похищал, что он не нуждается ни в какой помощи, что с ним все в порядке, что уголовное дело в отношении него прекращено и он хочет в Россию", – привела 10 апреля ее слова "Медиазона"*.

Щетинин был возмущен тем, что его обычную, по его мнению, историю, превратили в некий скандальный случай, пояснила правозащитница.

По ее словам, Щетинину сообщили, что уголовное дело в отношении него закрыто и после этого он сам явился в военную базу в Гюмри. Там его задержали армянские силовики, опросили и отпустили. После этого Щетинин пошел генконсульство России. На выходе его уже ждала машина российской военной полиции. Россиянин утверждает, что сел в автомобиль без какого-либо принуждения.

По данным "Медиазоны"*, до выезда из России Щетинин жил на Камчатке и мог служить по контракту в бригаде морской пехоты. Один из его знакомых из Еревана рассказал, что Щетинин переехал в Армению примерно полгода назад – покинул часть, когда командиры заговорили об отправке в зону СВО. Знакомый россиянина также отметил, что в Армении тот жил нелегально – без визы и без средств к существованию. (По законам Армении граждане России могут находиться в стране без визы в общей сложности не больше 180 дней в течение года. Если человек хочет задержаться в стране дольше, он должен оформить визу - прим. "Кавказский узел").

"Он хотел вернуться в Россию и сдаться, несколько раз ходил даже в посольство в Ереване", – привела 10 апреля "Медиазона"* слова знакомого Щетинина.

Щетинин пошел в посольство, так как у него не было денег на билет на самолет до России, а поскольку на родине он объявлен в розыск, то не имеет возможности легализоваться в Армении, считает его знакомый.

Напомним, 7 декабря 2023 года в Гюмри был задержан российский военный Дмитрий Сетраков. Правозащитники сообщили, что сотрудники российской военной полиции задержали его за самовольное оставление части и поместили под арест на территории 102-й российской военной базы в Гюмри.

19 декабря 2023 года стало известно, что Сетраков вывезен в Россию и содержится в Ростове-на-Дону. Правозащитники предположили, что он был незаконно вывезен при попустительстве армянских властей, фактически похищен. Премьер-министр Армении в интервью французской телекомпании также назвал случившееся с Сетраковым похищением.

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