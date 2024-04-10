Задержание Щетинина в Гюмри привлекло внимание прокуратуры

10 апреля 2024, 13:54

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Местонахождение Анатолия Щетинина, задержанного российскими силовиками в Гюмри, остается неизвестным, сообщили правозащитники. Генпрокуратура Армении отчиталась о начале проверки инцидента.

Как писал "Кавказский узел", 9 апреля Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи сообщил, что российские силовики задержали российского мигранта Анатолия Щетинина. По данным правозащитной организации, Щетинин находился в розыске за отказ проходить военную службу. "Представители российской военной полиции похитили и незаконно удерживают на территории российской военной базы в Гюмри мигранта Анатолия Щетинина. Силовики готовятся вернуть Щетинина на самолете в Россию", - заявила организация.

Местонахождение Анатолия Щетинина пока неизвестно, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» глава Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Артур Сакунц.

По его данным, Щетинина задержали при выходе из российского консульства в Гюмри. "Сотрудники военной полиции схватили Щетинина, посадили его в машину и увезли на военную базу. Россиянин успел сообщил о похищении своей знакомой, которая, в свою очередь, обратилась к нам. На сегодня Щетинин и его знакомая не отвечают на звонки", - рассказал правозащитник.

Подробности о семейном положении Щетинина неизвестны, добавил он. "Знаем только, что он 1998 года рождения. Где он сейчас, в Армении или его уже перевезли в Россию, неизвестно. А если перевезли – неизвестно, военным или гражданским бортом, из аэропорта в Гюмри, Звартноц или же военного аэродрома Эребуни. Минобороны и СНБ Армении должны дать ответы на все эти вопросы", - сказал Сакунц.

Прокуратура начала проверку сведений, предоставленных правозащитной организацией, сообщила глава департамента по связи с общественностью Генпрокуратуры Армении Аревик Хачатрян. "После проверки будет принято решение, возбуждать или нет уголовное производство", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

102-я военная база Южного военного округа входит в состав группы российских войск в Закавказье. Срок действия договора о размещении базы с Арменией был продлен в августе 2010 года до 2044 года, говорится в справке "Кавказского узла" о 102-й российской военной базе.

Согласно статье 18 договора между двумя странами о российской военной базе в Армении, армянская сторона содействует пропуску грузов, следующих на российскую военную базу и обратно по путям сообщения и в воздушном пространстве Армении, обеспечивая их сохранность на своей территории. Особый режим таможенного контроля грузов определяется отдельным армяно-российским соглашением, указано в документе.

Согласно статье 10 армяно-российского соглашения об организации повседневной деятельности и гарнизонной службы российских воинских формирований вне территории российской военной базы в Армения, досмотр и проверка транспортных средств российской военной базы производится только с участием представителей военной автомобильной инспекции российской военной базы. Запрещается производить досмотр и проверку автомобилей фельдъегерско-почтовой связи при предъявлении удостоверения фельдъегеря, а также транспортных средств, перевозящих военные грузы специального назначения, отмечено в документе.

Напомним, аналогичный случай произошел в Гюмри 7 декабря 2023 года. В тот день был задержан российский военный Дмитрий Сетраков. Правозащитники сообщили, что сотрудники российской военной полиции задержали его за самовольное оставление части и поместили под арест на территории 102-й российской военной базы в Гюмри.

19 декабря 2023 года стало известно, что Сетраков вывезен в Россию и содержится в Ростове-на-Дону. Правозащитники предположили, что он был незаконно вывезен при попустительстве армянских властей, фактически похищен. Премьер-министр Армении в интервью французской телекомпании также назвал случившееся с Сетраковым похищением.

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