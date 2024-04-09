09 апреля 2024, 18:35

Правозащитники в Армении сообщили о задержании мигранта российскими военными

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Представители российской военной полиции задержали и незаконно удерживают на территории российской военной базы в Гюмри мигранта Анатолия Щетинина, который объявлен в розыск за отказ от военной службы, сообщили в Ванадзорском офисе Хельсинкской гражданской ассамблеи. Правозащитники потребовали от силовых структур Армении не допустить вывоза Щетинина в Россию.

Как писал "Кавказский узел", 7 декабря 2023 года силовики задержали в Гюмри российского военного Дмитрия Сетракова. Правозащитники сообщили, что сотрудники российской военной полиции задержали его за самовольное оставление части и поместили под арест на территории 102-й российской военной базы в Гюмри. 19 декабря 2023 года стало известно, что Сетраков вывезен в Россию и содержится в Ростове-на-Дону. Правозащитники предположили, что он был незаконно вывезен при попустительстве армянских властей, фактически похищен. Премьер-министр Армении в интервью французской телекомпании также назвал случившееся с Сетраковым похищением.

О задержании российского мигранта Анатолия Щетинина сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Ванадзорском офисе Хельсинкской гражданской ассамблеи.

По данным правозащитной организации, Анатолий Щетинин находился в розыске за отказ проходить военную службу. "Представители российской военной полиции похитили и незаконно удерживают на территории российской военной базы в Гюмри мигранта Анатолия Щетинина. Силовики готовятся вернуть Щетинина на самолете в Россию. Российские силовики в очередной раз, нарушая армянское законодательство, совершают противоправное действие, похищают и незаконно лишают свободы российских граждан", - отметили в офисе правозащитной организации.

Правозащитники требуют от Генпрокуратуры Армении и МВД Армении предпринять меры по освобождению россиянина, виновных привлечь к ответственности, а от спецслужбы – пресечь насильственное перемещение Щетинина за границы Армении.

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Примечание:

"Юристы поспорили о возможном наказании Сетракова", "Мигранты из России провели в Ереване пацифистскую акцию", "Правозащитники сочли Южный Кавказ ненадежным убежищем для россиян".

Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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