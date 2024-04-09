Правозащитники в Армении сообщили о задержании мигранта российскими военными

09 апреля 2024, 18:35

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Представители российской военной полиции задержали и незаконно удерживают на территории российской военной базы в Гюмри мигранта Анатолия Щетинина, который объявлен в розыск за отказ от военной службы, сообщили в Ванадзорском офисе Хельсинкской гражданской ассамблеи. Правозащитники потребовали от силовых структур Армении не допустить вывоза Щетинина в Россию.

Как писал "Кавказский узел", 7 декабря 2023 года силовики задержали в Гюмри российского военного Дмитрия Сетракова. Правозащитники сообщили, что сотрудники российской военной полиции задержали его за самовольное оставление части и поместили под арест на территории 102-й российской военной базы в Гюмри. 19 декабря 2023 года стало известно, что Сетраков вывезен в Россию и содержится в Ростове-на-Дону. Правозащитники предположили, что он был незаконно вывезен при попустительстве армянских властей, фактически похищен. Премьер-министр Армении в интервью французской телекомпании также назвал случившееся с Сетраковым похищением.

О задержании российского мигранта Анатолия Щетинина сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Ванадзорском офисе Хельсинкской гражданской ассамблеи.

По данным правозащитной организации, Анатолий Щетинин находился в розыске за отказ проходить военную службу. "Представители российской военной полиции похитили и незаконно удерживают на территории российской военной базы в Гюмри мигранта Анатолия Щетинина. Силовики готовятся вернуть Щетинина на самолете в Россию. Российские силовики в очередной раз, нарушая армянское законодательство, совершают противоправное действие, похищают и незаконно лишают свободы российских граждан", - отметили в офисе правозащитной организации.

Правозащитники требуют от Генпрокуратуры Армении и МВД Армении предпринять меры по освобождению россиянина, виновных привлечь к ответственности, а от спецслужбы – пресечь насильственное перемещение Щетинина за границы Армении.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.