Анатолий Щетинин попросил правозащитников о помощи

01 мая 2024, 15:34

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Задержанный российскими военными Анатолий Щетинин остается на российской военной базе в Гюмри, он согласился на помощь правозащитников, сообщила эксперт фонда "Общественный вердикт"* Асмик Новикова.

Как сообщал "Кавказский узел", 9 апреля правозащитники заявили, что российская военная полиция задержала и незаконно удерживает на территории российской военной базы в Гюмри мигранта Анатолия Щетинина, который объявлен в розыск в России за отказ от военной службы. 10 апреля Генпрокуратура Армении отчиталась о начале проверки задержания Щетинина. Щетинин принял решение вернуться в Россию и заявил, что не имеет претензий к российским властям, рассказали правозащитники после встречи с россиянином. По словам его знакомого, у Щетинина не было средств к существованию, в Армении находился нелегально. Слова Анатолия Щетинина о прекращении уголовного дела ставят под сомнение его оценку собственного положения, считает правозащитник Асмик Новикова, встретившаяся с ним на военной базе в Гюмри. Чтобы вывезти Щетинина в Россию, нужна процедура экстрадиции, при этом Армения должна убедиться в том, что он не подвергнется жестокому обращению, отметила она.

Анатолий Щетинин - уроженец села Копьево Орджоникидзевского района Хакасии, ему 26 лет, следует из данных в базе розыска, предоставленных "Кавказскому узлу" правозащитниками.

Адвокат Центра содействий международной защите Нарек Акопян и эксперт фонда "Общественный вердикт"* Асмик Новикова снова встретились с Анатолием Щетининым 30 апреля, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" Новикова.

По ее словам, Щетинин все еще находится на территории российской военной базы в Гюмри. "Если в нашу первую встречу Анатолий Щетинин заявил, что у него нет претензий к российским властям, и он не нуждается ни в какой помощи, на этот раз он подписал согласие на юридическую помощь и ждет ее оказания в выяснении его статуса и получении ясности по своей ситуации", - рассказала Новикова.

Она отметила, что Щетинин не понимает своего процессуального статуса, и недоумевает, что делает на базе уже месяц, выйти за пределы которой может только в сопровождении военного полицейского. "Ему толком неизвестно, что происходит с уголовным делом, возбужденным в отношении него в России. Он даже не знает, кто ведет его дело – ни следователя, ни следственного отдела", - пояснила она.

Новикова также рассказала, что Щетинина вывели к ним за КПП. "Он был в гражданской одежде, черных очках и в сопровождении военного полицейского в красном берете. Анатолий выглядел немного потерянным, но не подавленным. Он хочет в Россию, верит в хороший сценарий своего дела, но не вполне понимает риск. Щетинин согласился на получение юридической помощи, что, как кажется, удивило представителя военной базы, который пытался подсказывать ему, что отвечать нам, и который пытался сказать, что адвокат навязывает свои услуги. Щетинина попытались легализовать на военной базе простым приемом – командировали как контрактника. Он продолжает находиться на базе вне процессуального статуса", - подчеркнула эксперт фонда.

После первой встречи со Щетининым адвокат выслал по почте в адрес российской военной базы заявление о предоставлении сведений о местонахождении Щетинина, о его статусе и заявление о предоставлении информации о совершенных и совершаемых процессуальных и иных действиях в его отношении, но заявление до сих пор не рассмотрено и фактически игнорируется, добавила она. "Во время нового визита адвокат привез заявления с собой, однако на КПП военной базы согласились их принять "без отметки о принятии". Мы составили акт об отказе принять заявления от адвоката", - сказала Новикова.

Она также отметила, что намерена вместе с адвокатом вновь подать заявления по адресу полевой почты военной базы и будут требовать материалы уголовного дела.

"Кавказский узел" также писал, что 7 декабря 2023 года в Гюмри был задержан мобилизованный российский военный, уроженец Ростовской области Дмитрий Сетраков. Правозащитники сообщили, что сотрудники российской военной полиции задержали его за самовольное оставление части и поместили под арест на территории 102-й российской военной базы в Гюмри. 19 декабря 2023 года стало известно, что Сетраков вывезен в Россию и содержится в Ростове-на-Дону. Правозащитники предположили, что он был незаконно вывезен при попустительстве армянских властей, фактически похищен. Премьер-министр Армении в интервью французской телекомпании также назвал случившееся с Сетраковым похищением. Сетраков согласился на сотрудничество со следствием, но это вряд ли спасет его от уголовного преследования, заявил представитель проекта "Идите лесом". По новому закону Сетраков может на любой стадии уголовного дела написать заявление об отправке в зону военной операции, указали юристы.

Задержания российскими силовиками в Армении Щетинина и Сетракова может привести к оттоку мигрантов из Армении из-за отсутствия гарантий безопасности, полагает правозащитница Нина Карапетянц. Опасность угрожает тем, кто находится в розыске за уклонение от военной службы или дезертирство, предположили обозреватель Акоп Бадалян и краснодарская активистка Алипат Султанбегова.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.