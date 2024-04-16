Юристы оценили шансы Сетракова избежать колонии

16 апреля 2024, 21:33

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Уроженец Ростовской области, мобилизованный Дмитрий Сетраков, который был вывезен российскими силовиками из Армении, согласился на сотрудничество со следствием, но это вряд ли спасет его от уголовного преследования, заявил представитель проекта "Идите лесом". По новому закону Сетраков может на любой стадии уголовного дела написать заявление об отправке в зону военной операции, указали юристы.

Как писал "Кавказский узел", 7 декабря 2023 года в Гюмри был задержан российский военный Дмитрий Сетраков. Правозащитники сообщили, что сотрудники российской военной полиции задержали его за самовольное оставление части и поместили под арест на территории 102-й российской военной базы в Гюмри. 19 декабря 2023 года стало известно, что Сетраков вывезен в Россию и содержится в Ростове-на-Дону. Правозащитники предположили, что он был незаконно вывезен при попустительстве армянских властей, фактически похищен. Премьер-министр Армении в интервью французской телекомпании также назвал случившееся с Сетраковым похищением.

Сетраков был мобилизован 24 сентября 2022 года, 22 апреля он самовольно оставил часть и скрывался, однако 11 октября сдался с повинной и находился в воинской части корпуса военной полиции. К правозащитникам он обратился в начале ноября, они помогли ему уехать из России, и 30 ноября он приехал в Ереван. 7 декабря его задержали в Гюмри. "Представились военной полицией Армении, но на фото в WhatsApp* у человека, который звонил жене Сетракова, на кепке была буква Z", - сообщил правозащитный проект "Идите лесом".

Пресс-атташе проекта "Идите лесом" Иван Чувиляев сообщил, что Сетраков согласился сотрудничать со следствием.

"Никаких новостей на самом деле особо нет. Кроме той печальной новости, что Дмитрий согласился сотрудничать со следствием. Адвокат его не был готов разглашать никакие детали дела кроме статьи - невыполнение приказа. Больше ничего неизвестно", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Кейс Сетракова указывает, что просто возвращение в часть не спасает от уголовного преследования. "Ситуация сильно изменилась. Теперь, к сожалению, не так охотно предлагают просто возвращаться на часть, а чаще всего наказывают реальным сроком", - отметил он.

39-летний житель Ростовской области, мобилизованный Дмитрий Сетраков в конце апреля попал в военный госпиталь на территории Запорожской области. Оттуда, по его словам, он взял такси и поехал домой. Несколько месяцев он скрывался, а потом, после того как его жене сообщили, что он находится в розыске, сдался с повинной. Его поместили в специальное СИЗО для военных в Ростове-на-Дону и завели дело о самовольном оставлении части (часть 5 статьи 337 УК РФ) — наказание по этой статье составляет от 5 до 10 лет лишения свободы — и успели допросить один раз. Однако в ноябре он сбежал, когда его отправили на военно-врачебную комиссию, сообщило 10 декабря BBC.

Чувиляев полагает, что Сетракову могут предложить отправиться на фронт. "Думаю, это возможно, но после вынесения приговора, а до тех пор он будет находиться в СИЗО. А после ему могут предложить воевать вместо тюрьмы", - предположил он.

Подозреваемые в совершении разных преступлений получили возможность отправляться на фронт, не дожидаясь приговора суда, объясняет военный юрист Артем Мугунянц.

"У нас вот эта процедура, когда человек на стадии предварительного следствия может обратиться в СК с просьбой дать возможность заключить контракт с Минобороны и отправиться на СВО, существует недавно, после внесения поправок в закон. Раньше было не так. Люди осуждались, получали срок, после вступления приговора в законную силу, они могли написать просьбу об отправке на СВО. Они заключали контракт с Минобороны, выходили по условно-досрочному освобождению и воевали в зоне СВО. А сейчас это можно сделать даже на стадии следствия", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

19 марта 2024 года Госдума приняла во втором и в третьем чтениях закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" об особенностях освобождения от уголовной ответственности лиц, призванных на военную службу по мобилизации или в военное время. Поправки касаются подозреваемых и обвиняемых в правонарушениях небольшой и средней тяжести (за исключением отдельных преступлений против общественной безопасности и против основ конституционного строя и безопасности государства), а также осужденных (за исключением тех, кто совершил преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, основ конституционного строя и безопасности государства и связанные с терроризмом. В случае заключения контракта с ВС РФ дела подозреваемых будут приостановлены, а вид наказания осужденных изменен на условный срок. Контроль за их поведением будет осуществляться командованием воинских частей, говорится в публикации на сайте Госдумы.

Если Сетраков написал такое заявление с просьбой отправить его на фронт, то возможно его туда отправят. "Заключается контракт, он идет в зону СВО, уголовное дело прекращается в связи с тем, что военнослужащий находится в зоне боевых действий и если он контракт свой отработает как положено, то он вернется и будет считаться, что никаких проблем с законом ранее у него не было. А если вдруг он дезертирует, то у него будет два уголовных дела – старое и новое", - отметил он.

Глава Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова не верит, что в условиях боевых действий армия может стать институтом, которая перевоспитает в положительную сторону.

"Российская армия к 2012 году представляла из себя вполне современные вооруженные силы без всякой системной криминальности. Отдельные истории были, потому что нет армии без плохих офицеров. Но очень редко. У нас в 2012 году не было ни одной жалобы на то, что бьют, обижают, деньги отжимают. Были жалобы на то, что призывали больных, в госпиталь не кладут, то есть медицинское безобразие было. Вот что мы имели 12 лет назад. С тех пор прошло много специфических историй и то, что мы сейчас видим – это совершенно другая армия. Одно дело, когда человек служит в армии мирное время, и совсем другое, когда идут боевые действия. В таких условиях армия не может воспитать судимого человека в положительную сторону", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Она отмечает, что необходимо оказывать специальную психиатрическую помощь тем, кто был судим и идет на фронт. "Есть такой термин как посттравматический синдром. Все, кто имеет такой синдром, должен получить специальную психиатрическую помощь перед отправкой на боевые действия. Тем более, если у человека в связи с судимостью есть какие-то другие психиатрические проблемы. Армия, особенно в условиях боевых действий, не может реабилитировать осужденных, особенно за тяжкие преступления",- указала она.

По ее словам, нет реальной статистики случаев, когда осужденные после помилования совершили новые преступления и получили сроки. "Проблема в том, что сравнивать не с чем. Нет статистики, поскольку все случаи засекречены. Мы узнаем только о тех, которые как-то попадают в СМИ. Поэтому мы не можем судить, их больше или меньше. Кроме этого такого количества осужденных, отправленных на фронт, не было раньше. Это совершенно другая ситуация. Шаблонами обходиться нельзя. Это пригожинская авантюра плохо кончилась как для самого Пригожина, так и плохо кончится для остальных ее участников", - подчеркнула она.

Военный юрист, пожелавший остаться неназванным, прокомментировал кейс вернувшегося с СВО Арсена Мелконяна, которого вновь осудили после президентского помилования.

«Он может снова оказаться в зоне СВО, поскольку закон не ограничивает количество обращений об отправке в зону СВО. То есть его один раз отправили туда, значит, он был помилован, потом совершил новое преступление и теперь может вновь написать обращение и получить одобрение и снова оказаться там. Но уже будет вынужден воевать до окончания СВО, поскольку так будет указано в его контракте", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Арсен Мелконян, осужденный в марте 2022 года на 11 лет лишения свободы по делу о смерти волгоградского риэлтора Романа Гребенюка, в мае 2023 года вернулся в Волгоград из зоны боевых действий на Украине. После этого он был арестован по подозрению в угрозах убийством нескольким людям, в том числе судье. 18 марта суд в Волгограде приговорил Арсена Мелконяна, обвиняемого в угрозах убийством супруге, судье и сотруднику ФСИН, к трем годам и двум месяцам колонии-поселения и штрафу в 150 тысяч рублей. Мелконян, который, став бойцом ЧВК, не отбыл срок по делу о смерти риелтора Романа Гребенюка, заявил, что намерен обжаловать приговор, а затем хочет вновь отправиться в зону военных действий. Арсен Мелконян по принятому Госдумой закону получил шанс на условный срок в случае нового контракта на участие в военной операции, указали юристы.

Он отметил, что подать обращение об отправке в зону СВО может как подозреваемый, таки и осужденный. "Закон уже позволяет писать подобные обращения как на стадии предварительного следствия, так и после вынесения приговора. Если ему не разрешили в первом случае, то он может попробовать после вынесения приговора. Написать обращение из тюрьмы, получить согласие, заключить контракт и оказаться в зоне СВО", - сообщил юрист.