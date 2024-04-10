Активисты оценили угрозу для российских мигрантов в Армении

10 апреля 2024, 22:03

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Задержания российскими силовиками в Армении Щетинина и Сетракова может привести к оттоку мигрантов из Армении из-за отсутствия гарантий безопасности, полагает правозащитница Нина Карапетянц. Опасность угрожает тем, кто находится в розыске за уклонение от военной службы или дезертирство, предположили обозреватель Акоп Бадалян и краснодарская активистка Алипат Султанбегова.

Как писал "Кавказский узел", 9 апреля Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи сообщил, что российские силовики задержали российского мигранта Анатолия Щетинина. По данным правозащитной организации, Щетинин находился в розыске за отказ проходить военную службу. "Представители российской военной полиции похитили и незаконно удерживают на территории российской военной базы в Гюмри мигранта Анатолия Щетинина. Силовики готовятся вернуть Щетинина на самолете в Россию", - заявила организация. Сегодня правозащитники сообщили, что местонахождение Щетинина неизвестно. Генпрокуратура Армении отчиталась о начале проверки инцидента.

7 декабря 2023 года в Гюмри был задержан российский военный Дмитрий Сетраков. Правозащитники сообщили, что сотрудники российской военной полиции задержали его за самовольное оставление части и поместили под арест на территории 102-й российской военной базы в Гюмри.19 декабря 2023 года стало известно, что Сетраков вывезен в Россию и содержится в Ростове-на-Дону. Правозащитники предположили, что он был незаконно вывезен при попустительстве армянских властей, фактически похищен. Премьер-министр Армении в интервью французской телекомпании также назвал случившееся с Сетраковым похищением.

Похищения российскими силовиками Сетракова и Щетинина могут привести к оттоку мигрантов из Армении из-за отсутствия гарантий безопасности, заявила корреспонденту «Кавказского узла» глава Хельсинкской ассоциации Армении, правозащитница Нина Карапетянц.

Она отметила, что армянские правозащитники защищали права мигрантов и, чтобы обойти эти механизмы защиты, российские силовики и прибегли к практике похищений. "Если прежде гражданское общество могло решить проблему уголовного преследования с местными силовиками, теперь этой возможности нет. Гражданское общество не только не в состоянии предотвратить похищение российскими силовиками, но и само может стать целью для российских спецслужб. Если власти не в состоянии пресечь похищение и вывоз из Армении российских мигрантов, с тем же успехом не смогут пресечь похищение кого-либо из нас», - предположила правозащитница.

Карапетянц считает, что армянские власти обязаны выдвинуть ноту протеста российскому послу. "МИД Армении должен вызвать российского посла для уточнения, действуют силовики по собственной инициативе или у них есть приказ. В обоих случаях, Армения должна потребовать их высылки. Пассивность армянских властей позволяет предположить, что российские силовики действуют с молчаливого одобрения. Отсутствие реакции властей на похищение Сетракова привело к новому преступлению. Ожидать, что похищения станут причиной дипломатического скандала с Россией, не приходится", - подчеркнула она.

Правозащитница полагает, что и Сетракова, и Щетинина вывезли из Армении военными бортами. "Если бы пожелали демонстративно в наручниках вывезти через Звартноц, это не было бы проблемой для российских силовиков. Военным бортом проще, головной боли меньше. Тем более, что могут перевозить без досмотра все, что пожелают, в том числе людей", - пояснила Карапетянц.

Политический обозреватель Акоп Бадалян считает, что отток мигрантов будет минимальным. По его словам, опасность угрожает только тем, кто находится в розыске за уклонение от военной службы или дезертирство. "Для самой России тема армии довольно чувствительная из-за вероятности возникновения системных рисков. Исходя из этого, проблемы возникнут только у тех, кто проходит по уголовным делам за уклонение или дезертирство. Бегать за политическими активистами, критикующими Путина, российские спецслужбы не станут", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Армения для российским мигрантов относительно безопасная страна, добавил Бадалян. "В Армении российские мигранты не могут быть в полной неприкосновенности. Такое может быть только в странах, которые открыто враждуют с Россией. И эти страны не позволят какое-либо посягательство в отношении российских мигрантов, даже если они укрываются за уклонение или дезертирство. В остальных странах, у которых нет проблем с Россией, мигранты, особенно те, которые проходят по уголовным делам, не могут себя чувствовать в полноценной безопасности", - пояснил политобозреватель.

Он сомневается, что случаи Сетракова и Щетинина приведут к дипломатическому скандалу Еревана с Москвой. "Такое маловероятно. Армения не станет усложнять и без того сложную ситуацию, как в регионе, так и в армяно-российских отношениях. Более того, армянские власти попробуют максимально дистанцироваться и избегать какого-либо участия, даже если это все кроет в себе репутационные риски", - отметил Бадалян.

Российская активистка Алипат Султанбегова сомневается, что кейс Щетинина приведет к оттоку мигрантов из Армении. "Просто люди станут больше заботиться о своей безопасности. Будут осторожничать, но не думаю, что будет отток мигрантов из Армении. Возможно, что кто-то из-за опасений рассмотрит возможность переезда. Но, скорей всего, будет не столько отток из Армении, сколько люди, обосновавшиеся в Гюмри, станут рассматривать возможность переезда в другие города Армении", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Риску задержания российскими силовиками подвергаются прежде всего военные, которые уклоняются от службы или дезертировал, полагает Султанбегова. "Они в большей степени рискуют, нежели активисты. И оба кейса Сетракова и Щетинина подтверждение этому", - пояснила активистка.

Она сама не опасается, что ее могут депортировать обратно в Россию. "Возможно, у меня легкомысленное отношение, но у меня нет беспокойства что меня депортируют. За свою безопасность не беспокоюсь, за собой не замечала ни слежки, ни чего-то подобного. Я не так сильно интересна российским спецслужбам", - заключила Султанбегова.

Краснодарская журналистка Алипат Султанбегова в мае 2023 года уехала в Армению после того, как получила уведомление о возбуждении в отношении нее уголовного дела о дискредитации военных. 25 мая того же года, уже после отъезда Султанбеговой, следователь избрал ей меру пресечения в виде подписки о невыезде. В апреле 2023 года силовики дважды задерживали Султанбегову. Поводом для составления протокола по статье о дискредитации российских военных стала публикация Султанбеговой в Instagram*, где она разместила фотографии девочки с пацифистским рисунком в руках.

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