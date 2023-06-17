Алипат Султанбеговой назначена подписка о невыезде

17 июня 2023, 16:53

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Следователь избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде краснодарской журналистке Алипат Султанбеговой по уголовному делу о дискредитации армии, хотя Султанбегова уже успела покинуть Россию.

Как писал "Кавказский узел", Алипат Султанбегова в мае уехала из России после того, как получила уведомление о возбуждении в отношении нее уголовного дела о дискредитации военных.

В апреле силовики дважды задерживали Султанбегову. Поводом для составления протокола по статье о дискредитации российских военных стала публикация в сторис Султанбеговой в Instagram*, где она привела фотографии девочки с пацифистским рисунком в руках, сообщило издание Sota.Vision, с которым сотрудничает Султанбегова.

Алипат Султанбеговой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает сегодня в своем телеграм-канале правозащитный проект "ОВД-Инфо"** со ссылкой на адвоката Алексея Аванесяна, который представляет интересы журналистки.

Издание Sota.Vision разместило сегодня в своем телеграм-канале фотокопию постановления следователя М. В. Пушкаревой об избрании меры пресечения в отношении Алипат Султанбеговой, подозреваемой по части 1 статьи 280.3 УК РФ 1 .

"Имеются основания полагать, что Султанбегова А. М. может воспрепятствовать производству по уголовному делу, может продолжить заниматься преступной деятельностью и скрыться от предварительного следствия", - говорится в тексте документа. Постановление датировано 25 мая, в нем указано, что дело возбуждено 21 апреля.

"Ну что ж, как скажете, Маргарита Владимировна, выезжать не буду", - приводится в публикации комментарий Алипат Султанбеговой, адресованный следователю. Сейчас Алипат Султанбегова проживает в Армении, пояснило издание.

Напомним, 30 мая стало известно, что у трех жителей Краснодара, общавшихся с Алипат Султанбеговой, силовики провели обыски и изъяли технику. По словам журналистки, всех троих сделали свидетелями по ее уголовному делу.

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