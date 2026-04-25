Житель Дагестана арестован по делу о нападении на врачей

Заключен под стражу житель Гумбетовского района, подозреваемый в попытке убийства двух врачей больницы в Махачкале. По данным Минздрава, состояние раненых улучшилось.

Как писал "Кавказский узел", нападение на врачей в приемном отделении Республиканской клинической больницы в Махачкале произошло 23 апреля. Нападавший нанес ранения ножом дежурным травматологу и хирургу и был задержан.

Состояние травматолога оценивалось как средней тяжести, врач-хирург был прооперирован и переведен в отделение реанимации. Произошедшее расследуется по статье о покушении на убийство. По версии следствия, мужчина напал на врачей "на почве внезапно возникших неприязненных отношений".

Подозреваемый арестован почти на два месяца

Советский райсуд Махачкалы по ходатайству следствия заключил под стражу 31-летнего жителя Гумбетовского района, подозреваемого в попытке убийства врачей Республиканской клинической больницы, сообщила сегодня объединенная пресс-служба судов Дагестана в своем телеграм-канале.

Используя нож, нанес колото-резаные ранения

"Из поступившего в суд материала следует, что вечером 23 апреля 2026 года в помещениях ГБУ РД «Республиканская клиническая больница им. А.В. Вишневского» в Махачкале, подозреваемый, находясь в комнате дежурного медперсонала, используя нож, нанес колото-резаные ранения в область шеи и лица двум врачам медицинского учреждения", - приводится в публикации версия следствия.

Сопротивление нападавшему оказали сами потерпевшие, а также сотрудники службы безопасности больницы, отмечается в сообщении.

"Суд, изучив изложенные в материале обстоятельства, выслушав мнения сторон, принял решение заключить обвиняемого под стражу сроком на 1 месяц 29 суток - до 23 июня 2026 года", - сообщило ведомство.

Раненый хирург пришел в сознание

Состояние пострадавшего хирурга улучшилось, сообщил сегодня в своем телеграм-канале Минздрав Дагестана. "Он пришёл в себя, улучшилось общее состояние и параметры. В отделении реанимации продолжается дальнейшая его терапия", - отчиталось ведомство.

В состоянии второго пострадавшего также наблюдается положительная динамика. "В скором времени он будет выписан из стационара", - говорится в публикации.

Он не терял сознание до последнего

Раненый хирург успел сообщить медперсоналу свою группу крови, сообщил агентству ТАСС его коллега Джамал Алдухов. "Он не терял сознание до последнего и успел сообщить свою группу крови, что позволило медикам незамедлительно приступить к переливанию. Кровопотеря была значительной. Слава Богу, все обошлось, я [недавно] был у него в палате, он пошел на поправку", - приводит сегодня его слова агентство.

По словам Алдухова, напавший успел ранить и его. "Когда он забежал, сразу ударил коллегу ножом, я на него набросился, и тогда он успел меня в лицо ранить", - сказал он.