Боксер из Чечни лишился титула чемпиона мира по версии IBF

Бахрам Муртазалиев из Чечни проиграл британцу Джошу Келли и лишился титула чемпиона мира по версии IBF, который он завоевал в 2024 году.

Как писал "Кавказский узел", в апреле 2024 года уроженец Чечни Бахрам Муртазалиев победил в боксерском поединке немца Джека Кулькая и завоевал титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF).

Боксер Бахрам Муртазалиев уступил 31 января британцу Джошу Келли, поединок прошел в Ньюкасле. По итогам 12 раундов победу Келли присудили раздельным решением судей, пишет сегодня "Интерфакс".

Таким образом россиянин лишился чемпионского пояса IBF, так как не смог защитить его. Для Муртазалиева это поражение стало первым в профессиональной карьере, на его счету 23 победы.