Боксер из Чечни завоевал титул чемпиона мира по версии IBF

07 апреля 2024, 02:07

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Российский боксер, уроженец Чечни Бахрам Муртазалиев победил немца Джека Кулькая и завоевал титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF).

Бой в весовой категории до 69,9 кг между Муртазалиевым и Джеком Кулькаем из Германии состоялся в ночь с 6 на 7 апреля в Фалькензе (Германия).

Бой завершился техническим нокаутом в 11 раунде, пишет сегодня "Коммерсант".

Таким образом на счету 31-летнего Муртазалиева 22 победы, из них 16 - нокаутом. Поражений в его активе нет. У 38-летнего Кулькая 33 победы, из которых 14 - нокаутом, а также пять поражений, информирует championat.com.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в январе 2023 года уроженец Дагестана Артур Бетербиев победил британца Энтони Ярда и защитил три титула чемпиона мира.

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