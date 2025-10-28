Военный из Дагестана убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Абдурахман Кучакаев убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции признаны убитыми в ней не менее 1622 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 28 октября были официально признаны убитыми в военной операции не менее 1621 бойцов из Дагестана.

Имя очередного убитого на Украине военного из Дагестана назвал сегодня глава республики Сергей Меликов. Абдурахман Кучакаев - выпускник Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища, в зону боевых действий был направлен в 2022 году.

Кучакаев получил ранение на Кременском направлении, позже вернулся в строй, был направлен на Бахмутское направление, а последнюю свою задачу выполнял на Запорожском направлении. У военного остались супруга и двое маленьких детей, написал глава Дагестана в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1622 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.