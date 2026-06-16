Семьям погибших на Эльбрусе присуждены 5,4 млн рублей компенсации

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Суд обязал оператора канатной дороги на Эльбрусе выплатить компенсацию родственникам двух мужчин, погибших при аварии в сентябре 2025 года.

Как писал "Кавказский узел", 6 июня Эльбрусский райсуд по иску прокуратуры обязал ООО "Маятниковая канатная дорога Эльбрус" выплатить 3 млн рублей родителям погибшей при обрыве канатной дороги на Эльбрусе в 2025 году.

12 сентября 2025 года в результате обрыва троса канатной дороги на горе Эльбрус погибли три человека, еще 11 человек получили травмы. По делу о гибели людей были задержаны и арестованы директор и главный инженер компании, обслуживающей канатную дорогу, им было предъявлено обвинение по статье об оказании опасных услуг (часть 3 статьи 238 УК РФ, предусматривает до 10 лет лишения свободы). Банковские счета ООО "МКД Эльбрус" арестованы, дело в конце января было передано в суд.

Суд Эльбрусского района Кабардино-Балкарии рассмотрел иски прокуратуры в интересах родственников двух мужчин, погибших в результате аварии на канатной дороге “Эльбрус”. Близким жертв назначена компенсация морального вреда, сообщил сегодня официальный Telegram-канал надзорного ведомства.

По решению суда с ООО “Маятниковая канатная дорога Эльбрус”, в эксплуатации которой находился объект, взысканы в общей сложности 5,4 млн рублей. Сыновьям погибших выплатят по 1,3 млн рублей, вдовам - 1,3 млн рублей и 1,5 млн рублей соответственно.

Пресс-служба Эльбрусского районного суда сообщила, что 4 июня было вынесено решение по еще одному иску прокурора, связанному с аварией на канатной дороге. “Требования прокурора были удовлетворены частично. В пользу одного из потерпевших было взыскано 1,5 млн рублей”, - говорится в сообщении на сайте суда.

Также продолжается процесс по уголовному делу бывшего руководителя канатной дороги Ахмата Залиханова и ее главного инженера Юрия Темрокова. Согласно карточке дела на сайте суда, сегодня состоялось очередное заседание по делу. На предыдущие три заседания 12 мая, 25 мая и 4 июня не являлись свидетели, которых суд планировал допросить.

"Кавказский узел" писал также, что в октябре 2025 года прокуратура подала в суд иски в интересах сыновей двух погибших мужчин. Один из потерпевших требует 10 млн компенсации за гибель отца, второй - 15 млн рублей.

9 октября Эльбрусский райсуд запретил на 60 дней эксплуатацию канатной дороги, на которой погибли люди. 16 декабря работа канаток, в том числе на маршруте, где произошло ЧП, была возобновлена.