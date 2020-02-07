07 февраля 2020, 01:42

Дадаев призвал успокоить махачкалинцев после сообщений о росте цен на проезд

Мэр Махачкалы Салман Дадаев поручил перевозчикам распространить опровержение сведений о повышении стоимости проезда в маршрутных такси.

Как писал "Кавказский узел", 4 февраля пресс-секретарь мэра Махачкалы Зайнаб Алимирзаева опровергла появившуюся в соцсетях информацию о том, что проезд в городских маршрутках вырастет до 28 рублей, а на некоторых маршрутах - до 35 рублей. Опровержение мэрии не успокоило горожан, напомнивших, что перед прошлогодним повышением представители мэрии тоже заявляли, что роста цен на проезд не будет. 6 февраля сотрудники транспортной компании в Махачкале собрались у конечной остановки. По данным СМИ, они отказались выходить в рейс в знак протеста против продажи предприятия петербургскому перевозчику, а также планов повысить стоимость проезда.

На совещании у мэра Махачкалы 6 февраля гендиректор компании «Астория» Магомед Булатханов заявил, что собрание водителей было инициировано руководством компании. Глава компании утверждает, что маршрутчиков собрали для того, чтобы уточнить место проведения медосмотра водителей перед рейсом и проверки технического состояния транспорта, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник пресс-службы. Перевозчики заявили на совещании, что никаких предпосылок для повышения тарифа на проезд у них нет.

Прокуратура «отслеживает распространение дезинформации в соцсетях и призывов к несанкционированным акциям», сообщила со ссылкой на сотрудника ведомства пресс-служба мэрии.

Салман Дадаев поручил перевозчикам дать официальное опровержение информации о повышении стоимости проезда и довести его "до горожан, обеспокоенных необоснованными слухами о повышении", говорится в сообщении пресс-службы.

Комментариями перевозчиков относительно поручения мэрии дать официальное опровержение предполагаемому повышению цен на проезд в маршрутках «Кавказский узел» пока не располагает.

«Кавказский узел» также писал, что в январе 2019 года махачкалинские перевозчики повысили с 17 до 23 рублей стоимость проезда в общественном транспорте. Дагестанское УФАС усмотрело в действиях компаний признаки картельного сговора, нарушающего закон "О защите конкуренции". В июле две транспортные компании по требованию антимонопольной службы  понизили стоимость проезда с 23 до 17 рублей, еще четверым перевозчикам также было предписано отменить принятые решения о повышении тарифов.

Примечание:

"Жители махачкалинского поселка отказались платить по новому тарифу в маршрутках", "Водители маршруток поддержали претензии антимонопольщиков к мэрии Махачкалы", "Мэрия Махачкалы объявила вне закона маршрут 4С".

Автор: Тимур Исаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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