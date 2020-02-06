Водители маршруток в Махачкале объявили забастовку

06 февраля 2020, 12:47

Сотрудники транспортной компании в Махачкале отказались выходить в рейс в знак протеста против продажи предприятия петербургскому перевозчику и планов повысить стоимость проезда.

Как писал "Кавказский узел", год назад, 27 февраля 2019 года, около ста водителей махачкалинских маршруток отказались выходить в рейсы, протестуя против повышения стоимости проезда. Стоимость поездки по городу тогда выросла до 17-23 рублей, а по маршруту Махачкала - Ленинкент - до 30 рублей.

Возможное повышение стоимости проезда с 23 до 28 рублей спровоцировало сегодня забастовку водителей маршруток в Махачкале. Около 20 водителей четвертого маршрута, отказавшись выходить в рейс, собрались у конечной остановки, со ссылкой на очевидца сообщили "Аргументы и факты - Дагестан".

При этом ранее начальник управления промышленности, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Махачкалы Андрей Гусейнов опроверг информацию о возможном повышении тарифа на проезд в общественном транспорте с 23 до 28 рублей, информировало издание 1 февраля.

По мнению бастующих водителей, повышение стоимости проезда до 28 рублей имеет целью выжить их с рынка пассажироперевозок. Протестующие заявили, что недовольны продажей местной компании "Астория", которая их наняла, "Третьему парку". Они опасаются, что либо будут водителями петербургской компании "Третий парк", либо вообще останутся без работы, со ссылкой на участников акции протеста передал "Черновик".

С 1 февраля "Третий парк" уже поднял до 28 рублей стоимость проезда на маршруте 61а (Южная автостанция – Семендер), говорится в публикации.

На сайте компании "Третий парк" к 12.47 мск 6 февраля не появилось информации о покупке махачкалинской "Астории" и комментариев относительно забастовки местных водителей. Администрация Махачкалы к 12.40 мск 6 февраля также не отреагировала на своем сайте на забастовку маршрутчиков.

В 2019 году махачкалинские водители маршруток боролись за право работать в качестве индивидуальных предпринимателей. Мэрия Махачкалы 22 февраля 2019 года проводила рейд по выявлению маршруток, которые не имеют лицензии на перевозку пассажиров, он завершился отправкой на штрафстоянку микроавтобусов с маршрута 4С. После этого индивидуальные перевозчики обратились к главе Дагестана Владимиру Васильеву и прокурору республики Денису Попову с жалобой на давление со стороны транспортных компаний. Обращение подписали более 300 водителей.