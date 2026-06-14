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12:49, 14 июня 2026

Жители Дагестана потребовали реакции властей и правозащитников на дело Магомеддибирова

Скриншот публикации https://www.instagram.com/p/DZflicFoR43/ (деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России)

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти, правозащитники и депутаты должны обратить внимание на дело блогера Магомеддибира Магомеддибирова, заявили жители Дагестана, комментируя в соцсети жалобу блогера, что он уже полгода содержится в астраханском СИЗО после дорожного конфликта.

Как информировал "Кавказский узел", блогер Магомеддибир Магомеддибиров объявил голодовку в СИЗО Астрахани, где он содержится около полугода после дорожного конфликта.

Магомеддибир Магомеддибиров ранее заявил, что уже полгода необоснованно содержится в одном из СИЗО Астрахани после того, как у него произошел дорожный конфликт с тренером по гандболу. Председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дагестана Шамиль Хадулаев отметил, что произошедшее было снято на камеру. На кадрах видно, что тренер первым ударил блогера, в результате драки Магомеддибиров получил сотрясение головного мозга. Но астраханские силовики задержали именно Магомеддибирова, указал Хадулаев. 13 декабря 2025 года главный тренер астраханского гандбольного клуба "Динамо" Георгий Заикин рассказал РИА "Новости", что у него произошел дорожный конфликт, в результате которого он был избит.  По его словам, водитель BMW подрезал его во время обгона, из-за чего автомобиль Заикина вылетел на обочину и был поврежден.

Блогер Магомеддибир Магомеддибиров 13 июня опубликовал на своей странице в Instagram* пост, в котором пожаловался на несправедливое расследование его дела. Также он попросил жителей Дагестана помочь с распространением информации.

С аналогичной просьбой выступил и его отец. "Это мой сын сделайте дуа чтобы он вышел и репост на это видео. Прошу вас как можно все выложите у себя" – написал он в комментарии к посту Магомеддибирова.

Скриншот комментария на странице https://www.instagram.com/p/DZflicFoR43/ (деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России)Этот пост на странице Магомеддибирова в Instagram*, на которую подписано около 320 тысяч пользователей, 12.40 мск 14 июня набрал около 17,5 тысячи просмотров и 916 комментериев. Обсуждение публикации о деле блогера сопровождалось многочисленными призывами к поддержке и просьбами обратить внимание властей на ситуацию.

"Свободу Магомеддибиру", – отметил taimazov_timur1978. "Пусть восторжествует справедливость!" – написал abdulbasirow

"Полгода в СИЗО за что?" – написал lets_talk_now_mma. "Слов нет просто" – отметил official_azamm707. "Куда катимся я в шоке" – заявил mitiamuradov.

"[Врио главы Дагестана Федору] Щукину надо как то это донести, он решит этот вопрос 100%" – считает ravil.mamedkalinskiy.

Другая часть жителей Дагестана задалась вопросом, почему представители власти не реагируют на ситуацию. "Почему наши депутаты молчат?" – написал shoma.xxl. "Где наши общественники, где блогеры", – написал navruzovkhalid.

Часть комментаторов предложила добиваться справедливости посредством обращений и жалоб. "Много написано обращений? Заявлений в прокуратуру?" – написал therealvasilypkin. "Когда это беззаконие закончится, какой кошмар" – заявил пользователь recepti_ymki.

Другие пользователи поинтересовались реакцией со стороны правозащитников. "А где наши правозащитники?" – написал musa_kalesa. "Где наши общественники?" – отметил navruzovkhalid. "Почему наши депутаты молчат?" – спросил shoma.xxl.

На 12.40 мск на сайтах главы Дагестана, МВД по Дагестану и следственного управления СКР по республике нет комментариев относительно жалобы Магомеддибира Магомеддибирова не несправедливое расследование его дела.

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Автор: "Кавказский узел"

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