12:39, 26 марта 2026

Два волгоградских журналиста задержаны по делу о вымогательстве

Задержание журналиста. 25 марта 2026 г. Фото: СУ СКР по Волгоградской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следствие сообщило о задержании в Волгограде двух журналистов по делу о вымогательстве более миллиона рублей у главврача одной из поликлиник и клевете.

Уголовное дело возбуждено в отношении двух журналистов из Волгограда, которые подозреваются в вымогательстве более 1,2 млн рублей у главного врача городской поликлиники, сообщила пресс-служба управления Следкома России по Волгоградской области.

По данным следствия, весной этого года в правоохранительные органы обратилась главный врач одной из волгоградских поликлиник. Женщина заявила, что неизвестные вымогают у нее более 1 млн 200 тысяч рублей.. Выяснилось, что давление на нее оказывали через анонимный телеграм-канал с многотысячной аудиторией, который ведут подозреваемые. На этом ресурсе публиковались сведения о ней и ее близких, не соответствующие действительности и наносившие урон репутации. Затем авторы канала вышли на связь с врачом и потребовали деньги за прекращение публикаций и удаление уже вышедших материалов..

Дело квалифицировано по части 3 статьи 163 (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) и части 2 статьи 128.1 УК РФ (клевета, совершенная публично с использованием интернета). В настоящее время подозреваемые задержаны, сообщило следствие.

Речь идет о журналисте Виталии Кошелеве, выпусник ВолГУ, чьи материалы неоднократно публиковали в интернет-издании «Новости Волгограда», а также об операторе Алексее Серовом. Судя по данным из открытых источников, он ранее работал на одном из известных российских федеральных каналов. В соцсетях о себе он указывает, что окончил ВолгГТУ. По данным сервисов проверки контрагентов, мужчина зарегистрирован как ИП с деятельностью в области производства кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ. Он также числится директором и единственным учредителем телевизионного агентства «Серия», которое было ликвидировано в 2009 году, передает V1.

"Кавказский узел"также писал,что  задержанный силовиками в Волгограде блогер Алексей Ульянов был госпитализирован после задержания по делу о вымогательстве, затем его перевели в изолятор. По версии следствия, он требовал деньги за неразмещение нежелательной дли бизнесменов информации. 4 декабря 2025 года он был арестован на два месяца.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

