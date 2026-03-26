Два волгоградских журналиста задержаны по делу о вымогательстве

Следствие сообщило о задержании в Волгограде двух журналистов по делу о вымогательстве более миллиона рублей у главврача одной из поликлиник и клевете.

Уголовное дело возбуждено в отношении двух журналистов из Волгограда, которые подозреваются в вымогательстве более 1,2 млн рублей у главного врача городской поликлиники, сообщила пресс-служба управления Следкома России по Волгоградской области.

По данным следствия, весной этого года в правоохранительные органы обратилась главный врач одной из волгоградских поликлиник. Женщина заявила, что неизвестные вымогают у нее более 1 млн 200 тысяч рублей.. Выяснилось, что давление на нее оказывали через анонимный телеграм-канал с многотысячной аудиторией, который ведут подозреваемые. На этом ресурсе публиковались сведения о ней и ее близких, не соответствующие действительности и наносившие урон репутации. Затем авторы канала вышли на связь с врачом и потребовали деньги за прекращение публикаций и удаление уже вышедших материалов..

Дело квалифицировано по части 3 статьи 163 (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) и части 2 статьи 128.1 УК РФ (клевета, совершенная публично с использованием интернета). В настоящее время подозреваемые задержаны, сообщило следствие.

Речь идет о журналисте Виталии Кошелеве, выпусник ВолГУ, чьи материалы неоднократно публиковали в интернет-издании «Новости Волгограда», а также об операторе Алексее Серовом. Судя по данным из открытых источников, он ранее работал на одном из известных российских федеральных каналов. В соцсетях о себе он указывает, что окончил ВолгГТУ. По данным сервисов проверки контрагентов, мужчина зарегистрирован как ИП с деятельностью в области производства кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ. Он также числится директором и единственным учредителем телевизионного агентства «Серия», которое было ликвидировано в 2009 году, передает V1.

"Кавказский узел"также писал,что задержанный силовиками в Волгограде блогер Алексей Ульянов был госпитализирован после задержания по делу о вымогательстве, затем его перевели в изолятор. По версии следствия, он требовал деньги за неразмещение нежелательной дли бизнесменов информации. 4 декабря 2025 года он был арестован на два месяца.