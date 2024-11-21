Пятеро бойцов с Кубани убиты на Украине

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Анатолий Соболевский, Виктор Любимов, Игорь Мостипан, Евгений Литеров и Эдуард Черный убиты на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 594-х бойцов из Краснодарского края.

Как информировал "Кавказский узел", 18 ноября стало известно, что на Украине убит военнослужащий-контрактник Иван Шмиткинас из Краснодара. Он стал, по меньшей мере, 589-м бойцом из Краснодарского края, который был официально признан убитым в зоне специальной военной операции (СВО).

В зоне СВО на Украине убиты Анатолий Соболевский, Игорь Мостипан и Эдуард Черный. В честь них, а также в честь других погибших бойцов, в поселке Октябрьском высажен Сад памяти, отчитался 18 ноября на своей странице в соцсети "ВКонтакте" отдел молодежи администрации Ленинградского района.

На Украине убиты Евгений Литеров и Виктор Любимов. В честь них, а также других убитых военных, в селе Великовечное Белореченского района установлены мемориальные стенды, сообщила 15 ноября администрация местного муниципального учреждения на его странице во "ВКонтакте".

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 594-х бойцов из Краснодарского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

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