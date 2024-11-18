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11:24, 18 ноября 2024

Контрактник из Краснодара убит в военной операции

Иван Шмиткинас. Фото: "Администрация МР «Удорский»" https://vk.com/pressudora

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военнослужащий-контрактник Иван Шмиткинас из Краснодара убит на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 589 бойцов из Краснодарского края.

Как информировал "Кавказский узел", 11 ноября стало известно, что на Украине убит Андрей Рубан из станицы Староминской. Он стал, по меньшей мере, 588-м бойцом из Краснодарского края, который был официально признан убитым в зоне специальной военной операции (СВО).

Военнослужащий-контрактник из Краснодара Иван Шмиткинас убит в зоне СВО на Украине, сообщила 10 ноября на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация Удорского района Республики Коми. В сообщении поясняется, что Шмиткинас являлся уроженцем местного села Кослан.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 589 бойцов из Краснодарского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

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Автор: "Кавказский узел"

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