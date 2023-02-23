Кадыров в годовщину депортации ограничился проклятиями в адрес Сталина

23 февраля 2023, 23:23

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Отсутствие траурных мероприятий в память о жертвах депортации в Чечне говорит о стремлении Кадырова не обострять обстановку накануне годовщины военной операции на Украине, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Традиционные проклятия в адрес Сталина не влекут для Кадырова политических рисков, поскольку культ советского вождя не формализирован Кремлем.

Как сообщал "Кавказский узел", в Чечне сегодня не было официальных мероприятий по случаю 79-летия смо дня депортации вайнахов. День памяти и скорби 23 февраля отмечался до 2011 года, пока власти не решили отмечать все российские государственные праздники наравне с другими регионами. В апреле 2011 года спецкомиссия объявила, что День памяти и скорби народов республики будет ежегодно отмечаться 10 мая - в день похорон первого президента Чечни Ахмата Кадырова, убитого в результате теракта 9 мая 2004 года. Однако в 2020 году в День защитника Отечества в Грозном прошел митинг памяти жертв репрессий, в котором приняли участие Рамзан Кадыров и другие чиновники. Представители руководства Чечни провели немногочисленный митинг в память о жертвах депортации и 23 февраля 2021 года. Рамзан Кадыров, отбывший с визитом в Дубай, в нем не участвовал. В 2022 году в 78-ю годовщину депортации памятных мероприятий в республике также не проводилось, чиновники посвятили этой дате лишь записи в соцсетях.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сегодня в своем Telegram-канале вспомнил о годовщине депортации, которую он назвал "вопиющим преступлением". "По приказу проклятого Иосифа Сталина наш народ подвергся ужасающему геноциду – массовой высылке в Сибирь и Казахстан. Поводом стало безосновательное обвинение в сотрудничестве с немецко-фашистскими оккупантами. Оно было лишь прикрытием для совершения расправы над целыми народами... Тысячи погибших по дороге, сотни тысяч скончавшихся от холода, голода и болезней, долгие годы унижений и бесправия по совершенно надуманной причине! Да смилостивится Всевышний Аллах над всеми погибшими в то трагическое время!" - написал Кадыров.

Отсутствие траурных мероприятий - это инициатива самого руководства Чечни, чтобы показать максимальную лояльность Кремлю, заявила председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина*. "У Кадырова постоянное желание быть в первом эшелоне исполнителей даже невысказанной воли Москвы. На этом держится власть Кадырова. Он старается предугадать то, чего хочет Владимир Владимирович", - сказала она.

Правозащитница отметила, что День советской армии 23 февраля и в прежние, даже советские годы не пользовался популярностью среди чеченцев. "В чеченских семьях день советской армии не праздновался. Каждый чеченец вырос с этим пониманием, что 23 февраля — это день депортации", - подчеркнула Ганнушкина.

Что касается слов проклятий в отношении Сталина, то вероятно, Кадыров ощущает, что такое не возбраняется, полагает она. "В конце концов Кадырову нужно нравиться не только одному человеку. Нельзя же совсем отделяться от своего народа", - сказала Ганнушкина.

Операция "Чечевица", во время которой из Чечни и Ингушетии почти 500 тысяч человек были выселены в Казахстан и Среднюю Азию, проходила с 23 февраля по 9 марта 1944 года. По данным историков, массовые аресты, депортации и расстрелы по национальному признаку при Сталине широко практиковались, что подтверждается множеством документальных свидетельств, следует из справочного материала "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне", размещенного на "Кавказском узле".

С ней согласен и политолог Андрей Серенко. Он считает что руководство Чечни, как глубоко вовлеченное в тему военной операции на Украине в преддверии ее годовщины, решило не смешивать разные информационные поводы. "Кадыров довольно самостоятелен в принятии некоторых решений. Отсутствие официальных траурных мероприятий - это ситуативная мера. Он решил не перебивать один инфоповод другим. А память об этой трагическом событии в Чечне не зависит от официальных мероприятий", - отметил Серенко.

По его мнению, проведение траурных мероприятий в Ингушетии также указывает на отсутствие установки из Кремля. "Ингушетия сочла возможным провести мероприятия. Это лишний показатель того, что это не указание федерального центра", - полагает Серенко.

По его словам, в целом негативное отношение к Сталину характерно для всех репрессированных народов."Ничего неожиданного слова Кадырова не несут. Надо понимать, что при определённой популярности сталинистского дискурса в каких-то социальных кругах, нельзя сказать что сталинизм и восхваление Сталина является столпом государственной идеологии или стратегии", - отметил Серенко.

Сигналы Кадырову поступают от федеральной власти и по поводу дня памяти погибших в годы депортации, уверен президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. "Центральная власть спускает проекты, а затем на месте её представители смотрят, как реагирует общество. Им важно установить линию надлома, чтобы чеченский народ подчинить воле власти. Следовательно Кадыров не импровизировал в своих экспериментах по празднованию дня защитника Отечества и дня траура ко дню депортации. Единственно в чем Кадыров импровизирует - только в том, чтобы блистательно выполнить установки. Но авторство этого не его", - отметил он.

Власти Чечни призывали жителей республики отказаться от употребления термина "депортация", заменив его словами "выселение" или "репрессии". При этом опрошенные ранее "Кавказским узлом" аналитики отметили, что властям Чечни не удастся вычеркнуть дату начала депортации из памяти народа. Перенесенный на 10 мая День памяти и скорби оказался фактически подменен трауром по бывшему президенту республики Ахмату Кадырову, который в 2004 году в этот день погиб в результате теракта, указали ранее местные жители. Глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев, выступивший в 2014 году публично против запрета февральских траурных мероприятий, был осужден и отправлен почти на четыре года в тюрьму, отмечается в материале "Как Кадыров 23 февраля устроил из поминок праздник", опубликованном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

В Ингушетии позволяется проводить траурные мероприятия, потому что в этой республике не было проблемы сепаратизма, как в Чечне, полагает он. "В ингушском обществе преобладает точка зрения, что Ингушетия исторически с Россией. В чеченском - наоборот", - считает Кутаев.

По его мнению, вряд ли есть указание, разрешающее ругать Сталина."Просто по Сталину нет какой-то определенной установки из Кремля. И в этом вопросе Кадыров даёт дорогу своим эмоциям. Он же вырос в семье, которая как и остальные чеченцы, была депортирована. Отец его родился в ссылке. Дедушки, бабушки пострадали. Кадыров видел их. Слышал, как все они проклинали Сталина. У него в подсознании ненависть к Сталину осталась. А была бы установка хвалить Сталина - может быть, он и по-другому бы высказывался", - пояснил Кутаев.

Причинами репрессий были названы массовое дезертирство, уклонение от призыва в военное время и подготовка вооруженного восстания в советском тылу. Территория Чечено-Ингушской АССР практически не была под оккупацией, и обвинить ее народы в прямом предательстве было непросто. Помимо этого, депортация состоялась, когда вермахт уже был отброшен на сотни километров от Кавказа, и, следовательно, явилась не военной необходимостью, а откровенно карательным актом, говорится в справочном материале "Депортация чеченцев и ингушей", опубликованном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

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