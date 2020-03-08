Балкарцы в годовщину депортации поделились воспоминаниями о жизни в ссылке

08 марта 2020, 17:06

Жертвы депортации балкарцев получают лишь незначительные льготы, поддержка от властей не соизмерима пережитым в годы репрессий лишениям, констатировали участники акции в Нальчике.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в столице Кабардино-Балкарии прошли памятные мероприятия, приуроченные к 76-й годовщине депортации балкарцев. Участники митинга возложили цветы к мемориалу и посетили Дом культуры курорта «Нальчик», где открылась выставка художника Ибрагима Занкишиева, посвященная трагедии жертв депортации.

Операция по выселению балкарцев прошла в Кабардино-Балкарии 8 марта 1944 года. Всего за два часа в Казахстан и Среднюю Азию были отправлены инвалиды войны, семьи фронтовиков, руководители партийных органов. Из 37 713 депортированных балкарцев 52% составляли дети, 30% - женщины, 18% - мужчины. За 18 дней дороги умерли 562 человека. Лишь в 1957 году балкарцам разрешили вернуться на родину, говорится в справке "Кавказского узла" "Депортация балкарцев".

В экспозиции художника, лауреата Госпремии Кабардино-Балкарии Ибрагима Занкишиева были сегодня представлены 26 работ, ранее нигде не выставлявшихся. После официального митинга сотрудники фонда содействия развитию карачаево-балкарской молодежи "Эльбрусоид" и кабардино-балкарского отделения Общероссийской общественной организации "Барс Эль" организовали для участников акции угощения. Жители республики, пришедшие на митинг, еще долго не расходились, общаясь и вспоминая дни депортации и возвращения, сообщает ТАСС.

Художник Ибрагим Занкишиев, чья выставка приурочена к годовщине депортации, поделился с корреспондентом "Кавказского узла" воспоминаниями о событиях 76-летней давности. Тогда 4-летний Ибрагим жил с матерью и старшим братом, их отец воевал на фронте.

"8 марта 1944 года рано утром в дом громко постучали. Мать открыла дверь. В дом вошел человек в военной форме и что-то по русски скомандовал. Я понял, что нас торопят собраться. Нас погнали на окраину селения вместе с другими односельчанами, а там стояли машины. Нас погрузили в машины и привезли в Нальчик на железнодорожный вокзал, а там погрузили в вагоны на трёхъярусные места. К вечеру, когда поезд заполнился людьми, нас повезли. По пути мы ели жареную кукурузу, которую мать успела взять в узелке с собой", - рассказал художник.

По его словам, их привезли "в голую степь" и там высадили. "Кругом никаких сел, ничего не было. Слышен был только волчий вой. И старики, чтобы отпугнуть волков, зажигали огни из того, что можно было поджечь, - тряпок, бумаг", - поделился воспоминаниями Ибрагим Занкишиев.

На следующее утро их на подводах развезли по селам. Семья Занкишиевых жила в селе Талды Казахской ССР. Женщин сразу отправили на работу в поля. Позже мать Занкишиева добилась от военной комендатуры разрешения на переезд в Киргизию, куда были сосланы их близкие родственники.

Когда балкарцам разрешили вернуться на родину, их уговаривали остаться в Средней Азии, рассказал Занкишиев. "В том селе, где мы жили, нас собрали в клуб, и два партийных работника нам предложили остаться. Предлагали и землю, и автономию. Один старик-балкарец поднялся на сцену и сказал: «У нас здесь нет земли, и не будет автономии, мы должны вернуться домой» - и вышел из зала. Все балкарцы встали и вышли за ним", - рассказал он, уточнив, что обратно балкарцы ехали в таких же вагонах, в каких их привезли к месту поселения.

Депортации балкарцев, чеченцев, ингушей и других кавказских народов в советское время оправдывались мифами о массовом предательстве и дезертирстве их представителей. При Сталине проводились массовые аресты и расстрелы по национальному признаку, целые народы объявлялись "враждебными", говорится в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".

Участница митинга, пенсионерка Маржан Ульбашева родилась уже в ссылке в 1951 году. Ее семью выселили из селения Верхняя Балкария. "Мой дед умер по дороге. Отец рассказывал, что, когда дед умер, поезд остановили на две минуты, тело вынесли и оставили прямо на дороге, даже не накрыли ничем. Говоря об этом, отец плакал", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Маржан Ульбашева.

В ссылке умерли 11 родственников Маржан Ульбашевой. По ее подсчетам, переселенным балкарцам за трудодни выдавали по 9,48 килограмма пшеницы на одного человека в год, то есть по 26 граммов в день. "Когда мы вернулись, оказалось, что в нашем доме расположилась сберкасса. Нам пришлось две недели жить на улице, ждать, пока дом освободят", - рассказала она.

У Багаудина Этезова в ссылке умерли семь близких родственников. Льготы для репрессированных столь незначительны, что "можно считать, что их нет", пожаловался корреспонденту "Кавказского узла" Багаудин Этезов. Об аналогичных претензиях к властям рассказали и другие жертвы депортации балкарцев.

Сильнее всего депортация ударила по балкарским женщинам, считает поэт и журналист Светлана Моттаева. "Она лишила нас праздника 8 марта. И тем не менее, я хотела бы, чтобы мои земляки утвердились в мысли, что 8 марта - это и праздник балкарских женщин. Мы не должны лишать себя радости праздника. Пусть это будет для нас праздником со слезами на глазах, и мы одновременно будем отдавать в этот день дань памяти жертвам депортации... Наше поколение лишено этого праздника, но последующие поколения не должны быть лишены его", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Светлана Моттаева.

По данным, опубликованным Международным обществом "Мемориал", в СССР общее число высланных в 1937-1944 годах представителей разных народов составило до 2,5 миллиона человек. Среди них около 800 тысяч жителей Северного и Южного Кавказа - 101 тысяча калмыков, 70 тысяч карачаевцев, 485 тысяч чеченцев и ингушей, 37 тысяч балкарцев и 100 тысяч турок-месхетинцев и представителей других народностей Закавказья.

После официальных мероприятий в Нальчике митинг общественности сегодня не состоялся. На его проведение не было получено разрешения властей в связи с тем, что заявленное время совпало с временем официальных мероприятий. Подать повторную заявку либо обжаловать отказ у организаторов не оставалось времени, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель Совета старейшин балкарского народа.