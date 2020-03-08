Нальчане почтили память жертв депортации

08 марта 2020, 16:00

Памятные мероприятия, приуроченные к 76-й годовщине депортации балкарцев, прошли сегодня в столице Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", год назад, 8 марта 2019 года, в Нальчике прошла акция памяти, посвященная 75-й годовщине депортации балкарцев. Некоторые местные жители сочли неуместным праздновать Международный женский день в трагическую для народа дату.

Операция по выселению балкарцев началась 8 марта 1944 года и длилась всего два часа. Из Кабардино-Балкарии в Казахстан и Среднюю Азию были переселены инвалиды войны, семьи фронтовиков, руководители партийных органов. К местам поселения было отправлено 37 713 балкарцев, из них 52% составляли дети, 30% - женщины, 18% - мужчины. За 18 дней дороги умерли 562 человека. Лишь в 1957 году балкарцам разрешили вернуться на родину, сообщается в материале о депортации балкарцев, опубликованном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Сегодня в Нальчике у мемориала жертвам депортации балкарского народа прошли памятные мероприятия. Они начались с музыкальной композиции в исполнении артистов государственного хореографического ансамбля «Балкария». Затем состоялся митинг, который открыл министр культуры республики Мухадин Кумахов.

На митинге выступил, в частности, генерал-лейтенант в отставке, участник войны в Афганистане Борис Аттоев. "Трудно представить, что испытывали балкарские женщины, мужья которых воевали на фронтах Великой Отечественной войны, когда их выгоняли из домов, трудно также представить, когда вернувшись с фронта балкарские мужчины не находили свои семьи", - сказал он в своем выступлении.

И в ссылке балкарцы "трудились, не покладая рук", подчеркнул Аттоев. В частности, он упомянул генерального директора производственного кооператива «Ижевский» Ибрагима Жангуразова, ушедшего из жизни в январе этого года в возрасте 82 лет. Жангуразов был Героем социалистического труда, избирался депутатом Верховного Совета Казахской ССР, напомнил Борис Аттоев.

На митинге также выступил президент Международной черкесской ассоциации Хаути Сохроков. Кабардинцев и балкарцев объединяет "общность земли, истории, традиции взаимопомощи", напомнил он. "Дружба между народами имеет особое значение. Без гражданского мира и межнационального согласия не может быть никаких жизненных перспектив", - заявил Сохроков, выразив пожелание, чтобы "никогда нигде такая трагедия не повторилась".

После минуты молчания состоялась поминальная молитва, которую провели руководители ДУМ Кабардино-Балкарии. Затем участники митинга возложили цветы к мемориалу и посетили Дом культуры курорта «Нальчик», где открылась выставка художника Ибрагима Занкишиева. На выставке представлены работы, основной темой которых является трагедия жертв депортации, передал корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

Депортации балкарцев, чеченцев, ингушей и других кавказских народов в советское время оправдывались мифами о массовом предательстве и дезертирстве их представителей. При Сталине проводились массовые аресты и расстрелы по национальному признаку, целые народы объявлялись "враждебными", говорится в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".