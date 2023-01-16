Силовики сорвали пикет в защиту Гаджиева

16 января 2023, 13:37

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Вышедших на одиночные пикеты в Махачкале журналиста Идриса Юсупова и заместителя главного редактора "Черновика" Магомеда Магомедова силовики забрали в райотдел.

Как сообщал "Кавказский узел", сотрудники силовых структур систематически препятствуют пикетам в поддержку журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева, задерживая активистов.

Сегодня пикеты в защиту Абдулмумина Гаджиева намеревались провести Идрис Юсупов и Магомед Магомедов.

"Забрали в Советский райотдел вместе с Магомедом Магомедовым", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Идрис Юсупов. По его словам, силовики объяснили это тем, что получили сообщение "об организации массовых беспорядков".

Редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и активист Кемал Тамбиев с июня 2019 года находятся под стражей по обвинению в финансировании терроризма. По версии следствия, они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает Гаджиева, Ризванова и Тамбиева с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский, который объявлен в розыск по делу о терроризме. Подсудимые не признают вину. Подробности дела Гаджиева приведены в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.