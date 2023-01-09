Силовики ужесточили давление на пикетчиков в Махачкале

09 января 2023, 23:48

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Сотрудники силовых структур под абсурдными предлогами препятствуют пикетам в поддержку журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева, задерживая активистов, сегодня в отделение был доставлен даже случайный прохожий, рассказали дагестанские журналисты. Она намерены подать жалобы на действия правоохранителей.

Как писал "Кавказский узел", сегодня силовики задержали и увезли в Советский райотдел полиции Махачкалы учредителя "Черновика" Магди Камалова и заместителя главреда издания Магомеда Магомедова, направлявшихся к месту проведения еженедельных пикетов в поддержку Абдулмумина Гаджиева. Позднее их отпустили из полиции. Целью задержания журналистов "Черновика" в Махачкале был срыв пикетов в поддержку Абдулмумина Гаджиева, предположил после выхода из отдела полиции Магомед Магомедов. Редакция издания обратилась к главе МВД и прокурору Дагестана с требованием объяснить регулярные задержания участников одиночных пикетов.

По словам Камалова, они с Магомедовым шли к месту проведения еженедельных одиночных пикетов, но на центральной площади Махачкалы их остановил наряд полиции. Силовики сообщили, что у них есть информация о том, что несколько человек с палками планируют "поломать ёлку" на центральной площади. Заверения журналистов, что они не собирались ломать ёлку, а лишь проходили мимо нее, не убедили сотрудников полиции.

Сотрудники "Черновика" были задержаны, когда до места проведения пикета оставалось не более 10 метров, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов.

Силовики отказались журналистам сообщить, указаны ли их фамилии или приметы как людей, которые намерены "поломать елку", а на просьбу показать заявление об этом пообещали, что покажут его в отделе полиции. Однако в отделении заявление им так и не показали, сообщил Магомедов.

По его словам, после того как журналистов доставили в отдел полиции, сотрудники районного отдела взяли с них письменные объяснения. "Сотрудники уголовного розыска взяли объяснения - стандартные такие объяснения, которые мы даем участковому на месте проведения одиночного пикета и на этом мы вышли из отделения полиции", - сообщил он.

Как рассказал журналист, он в своих письменных объяснениях указал, что "считает действия сотрудников полиции направленными срыв одиночного пикета". Магомед Магомедов отметил, что они с Камаловым планируют обратиться в правоохранительные органы с призывом привлечь к ответственности сотрудников полиции, препятствующих проведению разрешенных законодательством России одиночных пикетов.

Коллеги Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и еженедельно проводят в центре Махачкалы одиночные пикеты в его поддержку. В них регулярно участвуют Магомед Магомедов, Магди Камалов и журналист "Нового дела" Идрис Юсупов. 2 января полицейские задержали Магомеда Магомедова, проводившего одиночный пикет, вместе с ним были задержаны отец, мать и тетя Гаджиева. Спустя несколько часов силовики отпустили их. Силовики третью неделю подряд срывают одиночные пикеты в поддержку Гаджиева, хотя акции проводятся с соблюдением всех требований закона, рассказали в тот день журналисты.

Журналист напомнил, что сотрудники правоохранительных органов в последнее время по различным причинам пытались пресечь проведение одиночного пикета в защиту Абдулмумина Гаджиева. "То нас обвиняют в том, что мы хотим броситься под машину, тов том, что мы палками хотим избить елку", - рассказал Магомедов.

По его словам, вместе с ними в отделение полиции также был доставлен человек, который проходил мимо журналистов, которые разговаривали с сотрудниками правоохранительных органов. "Просто обычного прохожего, который шел по своим делам, и в руках которого была линейка, и его тоже вместе с нами забрали. Этот человек не понимал, что от него хотят сотрудники полиции", - рассказал Магомедов.

Он напомнил, что за последнее время сотрудники правоохранительных органов предпринимают попытки сорвать одиночный пикет в поддержку Абдулмумина Гаджиева уже в четвертый раз подряд. Магомедов отметил, что до сегодняшнего случая ни он, ни Камалов не обращались в какие-либо правоохранительные и надзорные инстанции, однако сейчас они намерены сделать это, чтобы предотвратить дальнейшие препятствия со стороны силовиков проведению одиночных пикетов в поддержку журналиста Абдулмумина Гаджиева.

Срыв одиночного пикета в поддержку Гаджиева уже носит системный характер и не является инициативой отдельных сотрудников полиции, сказал учредитель "Черновика" Магди Камалов корреспонденту "Кавказского узла". Журналисты планируют обратиться в Следственный комитет России и в Генпрокуратуру России, а также направить заявление на имя министра внутренних дел России Владимира Колокольцева, добавил он.

17 ноября 2022 года редакция "Черновика" заявила, что власти препятствуют выходу тиража печатной версии издания. Журналисты связали это с позицией главы Дагестана Сергея Меликова. Очередной тираж "Черновика" был доставлен из Ростовской области после того, как типография в Дагестане отказалась печатать газету. 24 ноября редакция "Черновика" сообщила о срыве выпуска газеты из-за отказа типографии. В связи с этим 28 ноября издание временно отказалось от выпуска печатной версии, говорится в справке "Кавказского узла" ""Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда". 30 декабря 2022 года Telegram-канал "Что там у дагестанцев" опубликовал скриншот уведомления о приостановке деятельности СМИ", направленного в дагестанское управление Роскомнадзора, в котором указано, что ООО "Свобода слова" приняло решение приостановить деятельность газеты "Черновик" с 27 декабря 2022 года по 15 декабря 2023 года. Под документом стоит подпись М. Камалова. "Черновик" в тот же день в своем Telegram-канале сообщил, что "приостановлена деятельность печатной версии - газеты - "Черновика"". "Работа электронной версии "Черновика" - сайта - продолжится", - указано в сообщении.

Магомедов и Камалов должны подавать соответствующие заявления в связи с "незаконными действия сотрудников полиции", подчеркнул дагестанский журналист Идрис Юсупов. Он уверен, что "установка" не допустить одиночный пикет в центре Махачкалы не является инициативой рядовых сотрудников полиции.

Юсупов напомнил, что повышенное внимание к еженедельным одиночным пикетам со стороны сотрудников правоохранительных органов продолжается уже несколько недель. "Сегодня они даже не дошли до места проведения (одиночного) пикета, а их остановили по дороге на площади под совершенно абсурдным предлогом", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Журналист считает, что обращение в надзорные и иные правоохранительные органы должны доказать незаконность подобных действий сотрудников правоохранительных органов, и указать на незаконность указаний со стороны вышестоящих сотрудников полиции от которых, по предположению Юсупова и исходит инициатива препятствий разрешенным российским законодательством одиночным пикетам, проводимым журналистами каждую неделю.

Редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года находятся под стражей по обвинению в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский, который объявлен в розыск по делу о терроризме. Подсудимые не признают вину. Подробности дела Гаджиева приведены в материале "Кавказского узла" ""Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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