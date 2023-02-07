Коллеги Гаджиева остались довольны реакцией махачкалинцев на пикеты

07 февраля 2023, 00:34

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Водители и прохожие выражали одобрение и поддержку Салиму Халитову и Идрису Юсупову во время их одиночных пикетов с требованием освободить Абдулмумина Гаджиева и других политзаключенных.

Как писал "Кавказский узел", активист Салим Халитов и журналист Идрис Юсупов провели 6 февраля одиночные пикеты с требованием прекратить уголовное преследование журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева и освободить политзаключенных. Силовики не препятствовали пикетчикам.

Салим Халитов, вышедший на пикет с требованием освободить Гаджиева, уверен в невиновности журналиста. Активист отметил, что знает Гаджиева еще со школьных лет, так как они были одноклассниками, а сегодня многие из его друзей и знакомых разделяют мнение, что Абдулмумин невиновен.

Салим Халитов не впервые выходит на одиночный пикет в поддержку Гаджиева. По словам активиста, во время его пикета 6 февраля многие из прохожих оборачивались и выражали поддержку одобрительными жестами. Такую же поддержку выражали водителей автомобилей, проезжавших мимо места пикета, рассказал Халитов корреспонденту «Кавказского узла».

Реакция со стороны прохожих и водителей была на том же уровне, что и неделей ранее, считает журналист Идрис Юсупов, который провел пикет с требованием освобождения политзаключенных. «В среднем такой же уровень реакции, судя по количеству сигналов автомобилей и количеству прохожих, фотографирующих плакат», - сказал он.

Силовики пришли к месту акции заранее, но препятствовать пикетчикам они, по словам журналиста, не пытались. «Сотрудники полиции там стояли с самого начала. Они передали информацию, после чего подошел участковый и взял письменные объяснения и у Салима Халитова и у меня», - рассказал Юсупов корреспонденту «Кавказского узла».

Водители и прохожие активно реагировали на пикетчиков, считает заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов, который присутствовал на месте одиночных акций. "Прохожие реагировали по разному: подходили, фотографировали. Диалогов с инициаторами пикетов они не вели, но было видно, что они выражают поддержку", - сказал Магомедов корреспонденту «Кавказского узла».

Магомедов вместе с учредителем газеты Магди Камаловым планирует обжаловать действия силовиков, которые ранее препятствовали их пикетам и доставляли инициаторов еженедельных одиночных акций в отдел полиции. По словам Магомедова, после консультации с юристом они решат, "будет ли это обращение в суд или обращение в следственные органы".

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