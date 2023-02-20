Три пикета в поддержку Абдулмумина Гаджиева прошли в Махачкале

20 февраля 2023, 14:50

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Одиночные пикеты с требованием прекратить уголовное преследование Абдулмумина Гаджиева и освободить политзаключенных провели сегодня в Махачкале активист Салим Халитов и журналисты Магомед Магомедов и Идрис Юсупов.

Как писал "Кавказский узел", коллеги Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят в центре Махачкалы одиночные пикеты в его поддержку. В них участвуют, в частности, учредитель "Черновика" Магди Камалов, заместитель главного редактора издания Магомед Магомедов и журналист "Нового дела" Идрис Юсупов. 13 февраля полицейские взяли объяснительные и проверили документы у Магомедова и Юсупова, которые проводили пикеты, однако не пытались сорвать акцию.

Три одиночных пикета в поддержку Гаджиева прошли сегодня на пересечении улиц Гамзатова и Дахадаева в Махачкале, сообщил "Черновик" в своем телеграм-канале.

Один из пикетов провел активист Салим Халитов, он стоял с плакатом "Свободу Абдулмумину Гаджиеву". "Мы требуем свободы для журналиста Абдулмумина Гаджиева и требуем прекращения абсурдного уголовного дела", - говорится в публикации о пикете Халитова.

Салим Халитов и ранее проводил пикеты в поддержку Абдулмумина Гаджиева. 6 февраля он рассказал "Кавказскому узлу", что знает Гаджиева еще со школьных лет, так как они были одноклассниками, а сейчас многие из его друзей и знакомых разделяют мнение, что Абдулмумин Гаджиев невиновен.

Еще один пикет провел Магомед Магомедов, он стоял с плакатом: "Свободу журналистике!". Идрис Юсупов вышел на свой одиночный пикет с плакатом: "Свободу политзаключенным!", следует из фотографий, которыми проиллюстрированы сообщения в телеграм-канале издания.

На опубликованных фотографиях не видно сотрудников полиции. О попытках силовиков сорвать сегодняшние одиночные пикеты издание, по состоянию на 14.48 мск, не сообщило в своем телеграм-канале.

Напомним, редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года находятся под стражей по обвинению в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский, который объявлен в розыск по делу о терроризме. Подсудимые не признают вину.

9 февраля суд назначил проведение новой экспертизы статей Абдулмумина Гаджиева, в связи с этим заседания по делу отложены на неопределенное время, сообщила "Кавказскому узлу" жена журналиста. Следующее заседание по уголовному делу назначено на 2 марта в Ростовском окружном военном суде, сообщил 13 февраля "Кавказскому узлу" адвокат Гаджиева Арсен Шабанов.

Подробности дела Гаджиева приведены в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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