Пикеты в поддержку Абдулмумина Гаджиева обошлись без задержаний

13 февраля 2023, 22:41

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Силовики взяли объяснительные и проверили документы у журналистов, которые проводили сегодня пикеты в центре Махачкалы, однако не пытались сорвать акцию.

Как писал "Кавказский узел", журналисты Магомед Магомедов и Идрис Юсупов провели сегодня в Махачкале одиночные пикеты с требованием прекратить уголовное преследование журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева. Коллеги Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят в центре Махачкалы одиночные пикеты в его поддержку, 2, 9 и 16 января полицейские сорвали одиночные пикеты, задержав журналистов.

Редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года находятся под стражей по обвинению в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский, который объявлен в розыск по делу о терроризме. Подсудимые не признают вину. Подробности дела Гаджиева приведены в материале "Кавказского узла" ""Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Позиция "Черновика" в отношении уголовного преследования Абдулмумина Гаджиева не изменилась - коллеги журналиста требуют его скорейшего освобождения, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов, который провел сегодня одиночный пикет с требованием свободы для Абдулмумина Гаджиева и прекращения его уголовного преследования. По его словам, сотрудники полиции не пытались помешать проведению одиночных акций. "Ограничились поверкой документов и объяснительными участковым", - отметил он.

Дагестанский журналист Идрис Юсупов, который провел в центре Махачкалы пикет "Свободу журналистике" подтвердил, что каких либо попыток препятствовать проведению одиночных акций не было.

Следующее заседание по уголовному делу Гаджиева, Ризванова и Тамбиева назначено на 2 марта в Ростовском окружном военном суде, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Абдулмумина Гаджиева Арсен Шабанов.

Все трое обвиняемых содержится под стражей уже более трёх с половиной лет, подчеркнул адвокат. Он добавил, что каких-либо сроков содержания под стражей для обвиняемых в особо тяжких преступлений нет. По его оценке, дополнительная экспертиза статей Гаджиева, которую назначил суд, будет готова приблизительно к апрелю.

Проблем с получением передач в СИЗО у Гаджиева нет, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" супруга Гаджиева Дана Сакиева. "Он получает все посылки, которые ему передают", - рассказала она.

По ее словам, у ее супруга нет жалоб на условия содержания в СИЗО. Так как судебные заседания проводятся с короткими интервалами, адвокат Гаджиева может узнать о претензиях Гаджиева, если они есть. И если бы проблемы были, то информация об этом стала бы известна через адвоката, отметила супруга журналиста.

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