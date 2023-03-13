Дагестанские журналисты провели пикеты в поддержку Гаджиева

13 марта 2023, 15:29

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Два одиночных пикета с требованием прекратить уголовное преследование редактора "Черновика" Абдулмумина Гаджиева провели сегодня в Махачкале журналисты Магомед Магомедов и Идрис Юсупов.

Как писал "Кавказский узел", коллеги Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят в центре Махачкалы одиночные пикеты в его поддержку. В них участвуют, в частности, учредитель "Черновика" Магди Камалов, заместитель главного редактора издания Магомед Магомедов и журналист "Нового дела" Идрис Юсупов. 6 марта сотрудники полиции не мешали одиночным пикетам Магомедова и Юсупова, однако взяли с них письменные объяснения.

Дело Абдулмумина Гаджиева теряется на фоне других новостей, а такие пикеты напоминают людям про его судьбу, указали 20 февраля после очередной серии пикетов друзья Гаджиева.

Сегодня на пересечении улиц Гамзатова и Дахадаева одиночные пикеты в поддержку Абдулмумина Гаджиева провели Магомед Магомедов и Идрис Юсупов, сообщил в своем телеграм-канале "Черновик".

Согласно опубликованным фотографиям, Магомед Магомедов вышел на пикет с плакатом "Свободу Абдулмумину Гаджиеву", а Идрис Юсупов держал плакат с надписью "Свободу журналистике!".

"Мы требуем свободы для журналиста Абдулмумина Гаджиева и требуем прекращения абсурдного уголовного дела", - говорится в публикации.

Напомним, редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года находятся под стражей по обвинению в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский, который объявлен в розыск по делу о терроризме. Подсудимые не признают вину.

2 марта защита подсудимых завершила представление доказательств в суде, но Тамбиев потребовал исключить из дела протокол первого допроса, а Ризванов – вызвать новых свидетелей в суд. Следующее заседание суда назначено на 14 мск 16 марта, сообщили в тот же день "Кавказскому узлу" в суде.

Подробности дела Гаджиева собраны в материале "Кавказского узла" ""Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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