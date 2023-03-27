Дагестанские журналисты провели пикеты в поддержку Гаджиева

27 марта 2023, 14:13

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Одиночные пикеты с требованием освободить редактора "Черновика" Абдулмумина Гаджиева провели сегодня в Махачкале журналисты Магомед Магомедов и Идрис Юсупов.

Как писал "Кавказский узел", коллеги Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят в центре Махачкалы одиночные пикеты в его поддержку. В них участвуют, в частности, учредитель "Черновика" Магди Камалов, заместитель главного редактора издания Магомед Магомедов и журналист "Нового дела" Идрис Юсупов. 20 марта такие одиночные пикеты провели Магомед Магомедов и Идрис Юсупов.

Пикеты в поддержку Гаджиева напоминают махачкалинцам о его деле и требовании коллег журналиста прекратить уголовное преследование и освободить его из-под стражи, пояснил 20 марта Магомед Магомедов. Ранее, 20 февраля, друзья Гаджиева также указали, что дело Абдулмумина Гаджиева теряется на фоне других новостей, а такие пикеты напоминают людям про его судьбу.

Сегодня Магомед Магомедов провел одиночный пикет на пересечении улицы Дахадаева и проспекта Гамзатова с требованием освободить Абдулмумина Гаджиева и прекратить его уголовное преследование.

Одиночный пикет начался в 13 мск и продолжался полчаса - до 13.30 мск. Неподалеку от места проведения одиночного пикета присутствовали другие коллеги Гаджиева и его родственники, передал корреспондент "Кавказского узла", также находившийся около места пикета.

За время акции к Магомедову подошли пять человек и спросили, чему его пикет посвящен. Ещё 13 человек прочитали требования, написанные на плакате Магомедова, и прошли мимо, не вступив в диалог с пикетчиком.

Также за время пикета 12 водителей автомобилей отреагировали на акцию сигналами и жестами. В 13.28 мск к месту одиночного пикета подъехал экипаж ППС, и полицейские записали личные данные Магомедова, передал корреспондент "Кавказского узла".

Магомед Магомедов стоял с плакатом "Свободу Абдулмумину Гаджиеву", следует из публикации, размещенной сегодня в телеграм-канале "Черновика". После него Идрис Юсупов провел одиночный пикет с плакатом "Свободу журналистике!", сообщило издание.

Напомним, Редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года находятся под стражей по обвинению в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский, который объявлен в розыск по делу о терроризме. Подсудимые не признают вину.

23 марта на заседании по делу Гаджиева, Ризванова и Тамбиева суд отклонил ходатайство Тамбиева, попросившего признать недопустимым доказательством его первые показания, полученные под давлением. Рассмотрение аналогичного ходатайства Ризванова намечено на 6 апреля.

Подробности дела Гаджиева собраны в материале "Кавказского узла" ""Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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