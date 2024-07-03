Сирота в Волгограде получил непригодную для проживания квартиру

03 июля 2024, 07:15

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Чиновники в Волгограде выдали Михаилу Пономареву положенную ему по закону квартиру, однако она непригодна для проживания из-за поврежденных стен и крыши. Пономарев вырос, женился, стал участником СВО, однако вместо положенного по закону жилья он получил квартиру, в которой нельзя жить, рассказала его супруга Вероника Пономарева.

Чиновники в Волгограде выдали участнику спецоперации на Украине и сироте Михаилу Пономареву положенную ему по закону квартиру, однако она непригодна для проживания в ней людей из-за поврежденных стен и крыши, пожаловалась его супруга Вероника Пономарева.

Жительница Волгограда Вероника Пономарева рассказала, что она – супруга участника специальной военной операции (СВО) Михаила Пономарева, который является сиротой. По ее словам, 25 апреля текущего года чиновники выдали ее супругу положенную по закону квартиру, однако она непригодна для проживания.

Когда выдали квартиру, дефекты были незаметны, но во время дождя через трещины на потолке потекла вода, обвалилась штукатурка на потолке и на верхней части стен, появились щели и отошли обои, рассказала Пономарева на видео, опубликованном 1 июля на YouTube-канале "Защита детей".

"Причиной является плачевное состояние крыши или неисправность перекрытий, на видео показаны основные проблемы. Они делают проживание в квартире невозможным", – сказала Пономарева.

На 11.20 мск 2 июля это видео на YouTube-канале "Защита детей", на который подписаны 998 пользователей, набрало 488 просмотров и три комментария. Их авторы раскритиковали чиновников.

По жалобе Пономаревой в Следком направлено обращение с требованием принять меры в отношении чиновников, которые выдали сироте непригодную для проживания квартиру, отчиталось 1 июля на своей странице в соцсети "ВКонтакте" "Объединение по защите прав детей-сирот".

На 11.20 мск 2 июля на сайте администрации Волгограда, а также на сайте следственного управления СКР по Волгоградской области нет комментариев относительно жалобы Вероники Пономаревой, что власти выдали ее мужу непригодную для проживания квартиру.

"Кавказский узел" также писал, что 6 января сирота из Волгоградской области Анастасия Карташова пожаловалась, что чиновники вопреки решениям двух судов отказываются предоставлять ей гарантированное законом жилье.

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