Анастасия Карташова. Скриншот публикации на странице РОО "Объединение по защите прав детей-сирот" в соцсети "ВКонтакте" https://vk.com/wall-62316332_10596

06 января 2024, 07:46

Сирота из Волгоградской области пожаловалась на нарушение жилищных прав

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Чиновники из Волгоградской области вопреки решениям двух судов отказываются предоставлять гарантированное законом жилье, объясняя это отсутствием средств, пожаловалась местная жительница Анастасия Карташова, которая является сиротой.

По словам 21-летняя уроженки хутор Репино Среднеахтубинского района Волгоградской области Анастасии Карташовой она является сиротой и матерью одиночкой, и четвертый год пытается добиться от властей положенной ей по закону квартиры.

На сторону Карташовой встали два суда, обязавшие власти обеспечить ее квартирой, но чиновники отказываются исполнять их решения, сообщило 5 января на своей странице в соцсети "ВКонтакте" РОО "Объединение по защите прав детей-сирот".

Карташова вынуждена жить на съемном жилье. В студенческие годы она проживала в общежитии. "В 18 лет мне не выдали квартиру. Когда я начала писать комитету строительства, они отвечали: "ждите свой очереди". Позже мне сказали, что нужно выиграть два суда. Я их выиграла, и получила исполнительный лист", – привел 5 января "Блокнот Волгоград" ее слова.

Карташова рассказала, что в комитете строительства Волгограской области ссылаются на нехватку средств. "На съЕмных квартирах жить уже невыносимо, хочу, чтобы все узнали, что у нас законы писаны видимо только для красоты, а деньги, которые им выделяются – просто так исчезают. Ведь каждый год выделяют деньги на приобретение квартир", – подчеркнула жительница Волгоградской области.

"Кавказский узел" также писал, что 1 января жительница Волгограда Наталья Тарабалина, которая является сиротой, пожаловалась, что чиновники на протяжении шести лет отказываются исполнять решение суда, обязавшего их обеспечить Тарабалину положенным по закону жильем.

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Примечание:

"Чиновник в Дагестане заподозрен в махинациях с жильем для сирот", "Глава района на Кубани заподозрен в махинациях с жильем для сирот", "Дело о непригодном жилье для сирот в Калмыкии дошло до суда".

Автор: "Кавказский узел"

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