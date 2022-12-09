Житель Волгоградской области потребовал в суде отсрочки мобилизации

09 декабря 2022, 01:41

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Мобилизованный водитель Антон Кибенко, с октября зачисленный в воинскую часть под Волгоградом, отстаивает в суде свое право на отсрочку, так как его профессия предусматривает бронь от мобилизации. Кибенко имеет проблемы со здоровьем и не проходил военно-врачебную комиссию, однако в деле появилась справка, что он здоров и годен к службе, заявила супруга мобилизованного.

Как писал "Кавказский узел", 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации и поручил главам регионов обеспечить призыв военнослужащих запаса. После этого жители юга России, в том числе Волгоградской области, неоднократно заявляли о неправомерной, по их мнению, мобилизации мужчин, которые имеют серьезные проблемы со здоровьем либо бронь от мобилизации.

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Мобилизованный 29-летний житель Калача-на-Дону Антон Кибенко обжаловал в суде решения и бездействие военкоматов, работодателя, районных администраций и комиссии по бронированию. Кибенко работает на предприятии водителем автомобиля, имеет 4-й разряд и 4-ю ступень. Вместе с женой он воспитывает двух малолетних детей, жена находится в декретном отпуске, поэтому зарплата Антона – единственный доход в семье, рассказала его супруга Виктория Кибенко корреспонденту «Кавказского узла».

25 октября Антон Кибенко получил повестку, подписанную военкомом Калачевского района, на следующий день районная комиссия по мобилизации призвала его в вооруженные силы, а 27 октября Антона уже доставили на военный полигон под Волгоградом. После объявления частичной мобилизации Антона Кибенко должны были зачислить на специальный воинский учет, поскольку на его профессию распространяется бронь от мобилизации, однако работодатель необходимых для этого действий не предпринял. «Это и послужило поводом для обращения моего мужа в суд», - рассказала Виктория Кибенко.

В иске, поданном в Калачевский районный суд, Антон Кибенко требовал признать недействительным решение о его мобилизации, и обязать районного военкома «произвести отметку в личном деле об отсрочке от мобилизации» на основании Федерального закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ". Он просил направить его на обследование военно-врачебной комиссии и признать незаконным бездействие работодателя, который несвоевременно подал сведения о брони в районную комиссию, которая предоставляет отсрочки гражданам определенных профессий, среди которых и водитель автомобиля. Кроме того, Кибенко попросил суд признать незаконным подписанный 2 ноября отказ военкома Суровикинского и Чернышковского районов (предприятие, на котором работает Антон, находится в Суровикинском районе - прим. «Кавказского узла») предоставлении ему брони на основании письма работодателя.

На судебном заседании, которое проходило в закрытом режиме, присутствовали адвокат, военный комиссар района, представители ответчиков от военкоматов и от работодателя, а также от администрации Суровикинского района и районной комиссии по бронированию. Судья постановила «передать гражданское дело Кибенко по подсудности в Волгоградский гарнизонный военный суд», так как истец имеет статус военнослужащего.

По словам Виктории Кибенко, адвокат готовит жалобу на решение и планирует подать апелляцию 12 декабря. «Мы хотим, чтобы дело рассматривалось в гражданском суде. Среди ответчиков есть гражданские структуры - работодатель, районные администрации, комиссия по бронированию граждан. По словам адвоката, следует дело рассматривать именно в гражданском суде», - заявила жена мобилизованного.

Женщина обратила внимание, что по запросу суда некая военная структура предоставила справку о прохождении Антоном Кибенко военно-врачебной комиссии, но сам он настаивает, что комиссию в части не проходил. «В справке утверждается, что Антон здоров и годен к службе, хотя у него имеется ряд заболеваний. У нас есть подозрение, что это подложный документ. В понедельник, 12 декабря, планируем написать заявления в военную прокуратуру или в Следственный комитет - куда именно, решим с адвокатом», - сказала Виктория.

По словам Виктории, сейчас ее муж числится в воинской части, расположенной в городе Волжском. Командир части сообщил Антону, что как только будет сформирована команда на отправку в зону военной операции, он уедет в ее составе. Кибенко разрешили уйти домой на выходные с условием по первому требованию явиться в часть.

Юрист Сергей Иващенко, ознакомившийся с делом Антона Кибенко, счел обоснованным передачу дела в военный суд, указав, что мужчина приобрел статус военнослужащего с 26 октября, когда его зачислили в списки личного состава части на все виды довольствия. Согласно статье 7 Федерального закона "О военных судах Российской Федерации", гражданские и административные дела о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и охраняемых законом интересов военнослужащих от действий или бездействия органов военного управления, воинских должностных лиц и принятых ими решений подсудны военным судам.

Если Кибенко удастся доказать суду, что справка о военно-врачебной комиссии в его деле сфальсифицирована, виновникам может грозить уголовная ответственность по статье о подделке документов (статья 327 УК России) - она предусматривает до двух лет лишения свободы, ограничения свободы, исправительных или принудительных работ либо до 6 месяцев ареста, сообщил юрист корреспонденту «Кавказского узла».

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