Абулмуслим Алибегов. Фото https://t.me/mo_charodinskiy_rayon/2267

30 ноября 2022, 16:50

Двое мобилизованных из Дагестана погибли на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Абулмуслим Алибегов и Абдула Насрудинов погибли на Украине, сообщила администрация Чародинского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 271 уроженца Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Вахмурад Балаев стал 269-м уроженцем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Абдула Насрудинов. Фото: https://t.me/mo_charodinskiy_rayon/2270Уроженец села Гочада Абулмуслим Алибегов погиб на Украине, сообщила 29 ноября администрация Чародинского района. 35-летний Алибегов был призван на службу в рамках частичной мобилизации, он служил водителем БТР. У него остались жена и трое детей, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации. 

В тот же день администрация района сообщила и о гибели мобилизованного Абдулы Насрудинова, уроженца села Крайновка. Ему также было 35 лет, у погибшего остались жена и двое детей, указано в другом сообщении в Telegram-канале.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 271 уроженца Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot. 

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Власти сообщили о гибели на Украине двух уроженцев Астраханской области", "Пять уроженцев Дагестана погибли на Украине", "Военный из Ростовской области погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

30 ноября 2022, 17:36

  • Дудаев похвалился новой наградой Кадырова

    Организация "Трудовая доблесть России" наградила Рамзана Кадырова знаком "Доблесть вдохновенного труда", награды также удостоена его мать. Знаки отличия принял от имени Кадыровых глава Минпечати Чечни Ахмед Дудаев. 

30 ноября 2022, 16:06

30 ноября 2022, 15:21

  • Перебои в работе канаток "Эльбруса" вызвали недовольство туристов

    Канатные дороги на "Эльбрусе" возобновили работу после однодневного перерыва, но 6 декабря вновь будут закрыты на техобслуживание, сообщила администрация курорта. Пользователи Telegram выразили недовольство перебоями в работе канаток и условиями возврата денег за оплаченные дни.

30 ноября 2022, 14:46

  • Житель дагестанского села погиб на Украине

    На Украине погиб житель села Новолакское Вахмурад Балаев, сообщила администрация Новолакского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 269 уроженцев Дагестана.

30 ноября 2022, 14:09

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи