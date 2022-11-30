Двое мобилизованных из Дагестана погибли на Украине

30 ноября 2022, 16:50

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Абулмуслим Алибегов и Абдула Насрудинов погибли на Украине, сообщила администрация Чародинского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 271 уроженца Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Вахмурад Балаев стал 269-м уроженцем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Уроженец села Гочада Абулмуслим Алибегов погиб на Украине, сообщила 29 ноября администрация Чародинского района. 35-летний Алибегов был призван на службу в рамках частичной мобилизации, он служил водителем БТР. У него остались жена и трое детей, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

В тот же день администрация района сообщила и о гибели мобилизованного Абдулы Насрудинова, уроженца села Крайновка. Ему также было 35 лет, у погибшего остались жена и двое детей, указано в другом сообщении в Telegram-канале.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 271 уроженца Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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