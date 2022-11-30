Житель дагестанского села погиб на Украине

30 ноября 2022, 14:46

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На Украине погиб житель села Новолакское Вахмурад Балаев, сообщила администрация Новолакского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 269 уроженцев Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 28 ноября администрация Хивского района сообщила, что 29-летний мобилизованный худрук сельского дома культуры Альберт Сефербеков погиб на Украине. Таким образом, с начала военной операции была официально подтверждена гибель на Украине не менее 268 уроженцев Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

В Новолакском районе похоронен 33-летний житель села Новолакское Вахмурад Балаев, который погиб в военной операции на территории Украины, сообщила сегодня районная администрация в своем телеграм-канале. "Вахмурад посмертно награжден медалью «За отвагу». У него остались жена и маленький сын", - говорится в публикации.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 269 уроженцев Дагестана.

Напомним, к 24 ноября представители властей и силовых структур сообщили о гибели на Украине по меньшей мере 952 жителей СКФО и ЮФО. В том числе официально подтверждена гибель не менее 594 уроженцев СКФО, почти половина из них - жители Дагестана.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики указали на дефицит информации о числе погибших на Украине. Истинные масштабы потерь в военной операции невозможно оценить до ее окончания, заявил, в частности, главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Малашенко. Как правило, больше всего контрактников - из бедных регионов, что объясняет частые сообщения о потерях среди уроженцев Дагестана и других республик СКФО, предположил старший научный сотрудник Центра евроазиатских исследований МГИМО Ахмет Ярлыкапов.

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