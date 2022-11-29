Пять уроженцев Дагестана погибли на Украине

29 ноября 2022, 15:40

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Мобилизованные Альберт Сефербеков и Абдулхалик Магомаев и военные Али Ибрагимов, Наджибула Халатов, Камал Раджабов погибли на Украине, сообщили администрации Хивского и Шамильского районов. С начала военной операции на Украине стало известно о гибели там как минимум 268 уроженцев Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", мобилизованные Беслан Газимагомедов и Назим Тагиев погибли на Украине, общее число погибших уроженцев Дагестана, о которых сообщали власти, достигло 263.

Мобилизованный Альберт Сефербеков погиб на Украине, сообщила администрация Хивского района в своем Telegram-канале. Сефербекову было 29 лет, до мобилизации он работал художественным руководителем сельского дома культуры, говорится в сообщении от 28 ноября.

На ролик с именами погибших в ходе военной операции на Украине, обратило внимание издание "Кавказ.Реалии"* в публикации от 28 ноября.

Как следует из видеоролика, на Украине погибли уроженец села Хонох, 40-летний Али Ибрагимов, уроженец села Верхний Батлух, 31-летний Наджибула Халатов, который ранее служил в Сирии, у него остались двое детей.

На Украине погиб и уроженец села Телетль Камал Раджабов, ему был 31 год, указано в видеоролике.

Также стало известно о гибели мобилизованного Абдулхалика Магомаева из села Темиргой Кумторкалинского района, у него остались трое детей, говорится в видео, опубликованном в Telegram-канале администрации Шамильского района 26 ноября.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 268 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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