Власти сообщили о гибели двух мобилизованных из Дагестана

23 ноября 2022, 15:47

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Беслан Газимагомедов и Назим Тагиев погибли на Украине, сообщили сегодня власти Бабаюртовского и Магарамкентского районов. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине как минимум 263 уроженцев Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", уроженцы Рутульского района Ренат Ахмедов и Рафик Салихов погибли на Украине, число погибших уроженцев Дагестана, о которых сообщали власти, достигло 261.

Уроженец села Адиль-Янгиюрт 23-летний Беслан Газимагомедов погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Бабаюртовского района. В сообщении в Telegram-канале районной администрации указано, что после объявления частичной мобилизации "Беслан Газимагомедов одним из первых явился в военный комиссариат и по зову сердца отправился на фронт ".

Сегодня в селе Тагиркент-Казмаляр похоронен погибший на Украине Назим Тагиев, ему было 28 лет. Тагиев был призван на службу в рамках частичной мобилизации, сообщил глава Магарамкентского района Фарид Ахмедов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 263 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.