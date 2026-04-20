17:49, 20 апреля 2026

Бывший глава Карабудахкентского района обвинен во взяточничестве

Махмуд Амиралиев. Фото: Администрация Карабудахкентского района

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

К обвинениям против бывшего главы Карабудахкентского района Дагестана Махмуда Амиралиева в мошенничестве и превышении должностных полномочий добавились обвинения в многомиллионных взятках.

Как писал "Кавказский узел", суд отправил в следственный изолятор главу Карабудахкентского района  Махмуда Амиралиева, обвиняемого в мошенничестве. Арест главы Карабудахкентского района республики Махмуда Амиралиева связан с нарушениями при выдаче земли, также нецелевым использованием субсидий, заявил глава Дагестана Сергей Меликов.

Следователи выявили дополнительные эпизоды преступной деятельности бывшего главы Карабудахкентского района Дагестана, арестованного по обвинению в мошенничестве и превышении должностных полномочий, сообщила сегодня пресс-служба Управления Следкома России по Дагестану.

"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы Карабудахкентского района и генерального директора коммерческой организации. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, бывший глава Карабудахкентского района предложил представителю коммерческой организации передать ему взятку в размере 20% от суммы муниципального контракта за содействие в его заключении на выполнение работ по строительству водопровода для водоснабжения населенных пунктов района. Следователи считают. что с 2019 по 2020 год он получил 29,5 млн рублей взятки.

Помимо этого  в тот же период Амиралиев  подписал акты о приемке выполненных работ и справки об их стоимости, содержащие заведомо ложные сведения о фактически невыполненных работах на сумму свыше 179 миллиона рублей, говорится в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, в отношении бывшего главы Карабудахкентского района продолжается расследование уголовных дел, возбужденных следственными органами СК России по Республике Дагестан по признакам преступлений, предусмотренных ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ст. 159 УК РФ (мошенничество), информирует Следком.

Напомним, Амиралиев отправился на СВО, откуда был отозван и после задержан по делу о мошенничестве. Махмуд Амиралиев приходится племянником Магомед-Султану Магомедову.

"Он был на СВО, но в рамках уголовного дела его задержали. Однако поначалу военная операция для чиновника, который совершил преступления, была хорошим способом избежать наказания, избежать судебных разбирательств", - сказал ранее "Кавказскому узлу" дагестанский журналист на условиях анонимности.

25 июня  2025 года силовики задержали государственного секретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова. Магомедов был освобожден под подписку о невыезде. Советский райсуд Махачкалы постановил национализировать его нефтеперевалочный комплекс и связанные с ним компании, на имущество которых ранее был наложен арест. 1 июля стало известно, что Магомедов отправлен в отставку.

Советский районный суд Махачкалы удовлетворил гражданский иск Генпрокуратуры и конфисковал имущество на 1,2 миллиарда рублей у бывшего госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова и его родственников.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

События
15:49, 20 апреля 2026
Боец из Ростовской области убит на Украине
13:51, 20 апреля 2026
Два разлива нефти зафиксированы после атаки дронов в Туапсе
07:56, 20 апреля 2026
Боец из Волгоградской области убит в военной операции
06:58, 20 апреля 2026
Человек погиб в Туапсе при атаке беспилотников
00:58, 20 апреля 2026
Следствие попросило арестовать двух сторонников Карапетяна
22:58, 19 апреля 2026
1
 Протесты в центре Тбилиси продолжаются 508-й день подряд
Все события дня
Новости
Наводнение в Дагестане. Фото: МЧС России
11:56, 20 апреля 2026
Более 3,6 тысячи пострадавших от потопа в Дагестане получили выплаты
Магомед Каитов. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
03:56, 20 апреля 2026
Имущество Магомеда Каитова выставлено на торги
Затопленный трактор. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
23:58, 19 апреля 2026
220 сельхозпредприятий Дагестана подали заявки на возмещение ущерба от наводнения
Подтопленный дом. Стоп-кадр видео из Telegram-канала "Нетипичная Махачкала" от 18.04.26, https://t.me/official_atypical_chat/32657554.
21:58, 19 апреля 2026
Жители махачкалинского микрорайона пожаловались на отказы в выплатах после подтоплений
Дорога в горах Дагестана. Фото: "Дагестанавтодор" https://dagavtodor.ru/news
13:00, 19 апреля 2026
Дороги к 14 сёлам Дагестана остаются заблокированными
Персоналии
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
12:16, 20 апреля 2026
Кадыров Адам Рамзанович
Рауф Арашуков. Фото: Пресс-служба Совета Федерации России
13:01, 15 апреля 2026
Арашуков Рауф Раулевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
12:19, 9 апреля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Российские силовики конвоируют задержанного в ходе боев в Гудермесе в октябре 1999 года. Фото: Adlan Khasanov/REUTERS Главное о Второй чеченской войне

Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Последние записи в блогах
Фото
13:21, 12 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
«Чудеса» медицины. Жительница Дагестана судится с больницей
Фото
18:28, 1 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Дело о загрязнении Каспия
Фото
13:44, 23 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Выселить вместе со скотом. Как в Дагестане агрофирма выдавливает частников
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Самира Гасымлы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
20 апреля 2026, 14:49
Супруге критика властей запрещен выезд из Азербайджана

Самвел Карапетян. Фото: Report https://report.az/ru/v-regione/samvel-karapetyan-nachal-process-otkaza-ot-vseh-grazhdanstv-pomimo-armyanskogo
17 апреля 2026, 19:09
Домашний арест Самвела Карапетяна продлен на три месяца

Уборка пляжа в Анапе. 15 апреля 2026 г. Фото: https://t.me/opershtab23/15697
17 апреля 2026, 16:31
247 тонн загрязненного грунта собрано в Анапе после разлива нефтепродуктов

Никол Пашинян. Скриншот видео https://www.primeminister.am/
17 апреля 2026, 13:30
Пашинян призвал не допустить оппозицию в парламент

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
