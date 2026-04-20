Бывший глава Карабудахкентского района обвинен во взяточничестве

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

К обвинениям против бывшего главы Карабудахкентского района Дагестана Махмуда Амиралиева в мошенничестве и превышении должностных полномочий добавились обвинения в многомиллионных взятках.

Как писал "Кавказский узел", суд отправил в следственный изолятор главу Карабудахкентского района Махмуда Амиралиева, обвиняемого в мошенничестве. Арест главы Карабудахкентского района республики Махмуда Амиралиева связан с нарушениями при выдаче земли, также нецелевым использованием субсидий, заявил глава Дагестана Сергей Меликов.

Следователи выявили дополнительные эпизоды преступной деятельности бывшего главы Карабудахкентского района Дагестана, арестованного по обвинению в мошенничестве и превышении должностных полномочий, сообщила сегодня пресс-служба Управления Следкома России по Дагестану.

"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы Карабудахкентского района и генерального директора коммерческой организации. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, бывший глава Карабудахкентского района предложил представителю коммерческой организации передать ему взятку в размере 20% от суммы муниципального контракта за содействие в его заключении на выполнение работ по строительству водопровода для водоснабжения населенных пунктов района. Следователи считают. что с 2019 по 2020 год он получил 29,5 млн рублей взятки.

Помимо этого в тот же период Амиралиев подписал акты о приемке выполненных работ и справки об их стоимости, содержащие заведомо ложные сведения о фактически невыполненных работах на сумму свыше 179 миллиона рублей, говорится в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, в отношении бывшего главы Карабудахкентского района продолжается расследование уголовных дел, возбужденных следственными органами СК России по Республике Дагестан по признакам преступлений, предусмотренных ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ст. 159 УК РФ (мошенничество), информирует Следком.

Напомним, Амиралиев отправился на СВО, откуда был отозван и после задержан по делу о мошенничестве. Махмуд Амиралиев приходится племянником Магомед-Султану Магомедову.

"Он был на СВО, но в рамках уголовного дела его задержали. Однако поначалу военная операция для чиновника, который совершил преступления, была хорошим способом избежать наказания, избежать судебных разбирательств", - сказал ранее "Кавказскому узлу" дагестанский журналист на условиях анонимности.

25 июня 2025 года силовики задержали государственного секретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова. Магомедов был освобожден под подписку о невыезде. Советский райсуд Махачкалы постановил национализировать его нефтеперевалочный комплекс и связанные с ним компании, на имущество которых ранее был наложен арест. 1 июля стало известно, что Магомедов отправлен в отставку.

Советский районный суд Махачкалы удовлетворил гражданский иск Генпрокуратуры и конфисковал имущество на 1,2 миллиарда рублей у бывшего госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова и его родственников.