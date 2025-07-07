Меликов связал арест главы района Дагестана с распределением земель у моря

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Арест главы Карабудахкентского района республики Махмуда Амиралиева связан с нарушениями при выдаче земли, также нецелевым использованием субсидий, заявил глава Дагестана Сергей Меликов.

Как писал "Кавказский узел", суд отправил в следственный изолятор дагестанского чиновника Махмуда Амиралиева, обвиняемого в мошенничестве.

Глава Дагестана Сергей Меликов раскритиковал работу арестованного главы Карабудахкентского района республики Махмуда Амиралиева из-за имевшихся к нему нареканий, связанных с распределением земель на побережье Каспийского моря. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации главы региона.

"Нарекания опять же в плане земельно-имущественных и хозяйственных отношений, связанных и с распределением земель на побережье Каспийского моря в Карабудахкентском районе, и с реализацией тех субсидий, которые выделялись в районе для различного рода проектов: как федеральных, так и региональных", - приводится в сообщении слова Меликова в связи с арестом главы района.

Меликов отметил, что подобная практика привлечения руководителей муниципалитетов и органов власти к ответственности будет продолжена. "У нас сложились устойчивые отношения по взаимодействию с представителями надзорных, следственных органов, МВД, ФСБ. И все, что было сказано в плане предъявленных требований к главам муниципальных образований, руководству исполнительной власти, оно будет четко выдерживаться и продолжаться. В этом случае, коллеги, извините, ничего личного" - добавил Меликов.

По версии следствия, чиновник предложил директору коммерческой компании контракт на строительство водопровода к селам Губден и Гурбуки, но за 20% от стоимости контракта. В результате были похищены 56 миллионов рублей.

Аргументы для избрания в качестве меры пресечения ареста, как правило, бывают стандартными: оставаясь на свободе, фигурант может скрыться, уничтожить улики или каким-либо иным способом помешать расследованию, отмечает «Коммерсант».

Ранее Амиралиев отправился в зону СВО, откуда был отозван и после задержан по делу о мошенничестве. Махмуд Амиралиев приходится племянником Магомед-Султану Магомедову.

Как писал "Кавказский узел", 25 июня силовики задержали государственного секретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова 26 июня также стало известно, что заместитель генпрокурора РФ подал в Советский районный суд Махачкалы гражданский иск к Магомедову и его родственникам. Магомедов был освобожден под подписку о невыезде. Советский райсуд Махачкалы постановил национализировать его нефтеперевалочный комплекс и связанные с ним компании, на имущество которых ранее был наложен арест. 1 июля стало известно, что Магомедов отправлен в отставку.

В Дагестане упразднили управление госсекретаря республики

Управление по обеспечению деятельности государственного секретаря Дагестана расформировано после освобождения от должности Магомед-Султана Магомедова, в отношении которого ранее проводились следственные действия. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы региона.

"Управление по обеспечению деятельности Государственного секретаря Дагестана упразднено. Указ об этом подписал Сергей Меликов", - говорится в сообщении, которое цитирует ТАСС.