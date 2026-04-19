220 сельхозпредприятий Дагестана подали заявки на возмещение ущерба от наводнения

Ущерб сельхозпредприятиям от наводнения в Дагестане превысил 600 миллионов рублей.

Как писал "Кавказский узел", представители власти приходили в пострадавшие от подтопления дома для оценки ущерба, поданы заявления на предоставление помощи, рассказали жители пострадавших районов Дагестана. Более 190 тысяч заявлений об оказании разных видов помощи принято оперштабом от жителей пострадавших при паводке районов Дагестана.

Наводнение застало врасплох жителей Хасавюртовского района, и людям пришлось спешно эвакуироваться, бросив имущество, рассказали "Кавказскому узлу" сельчане. По их словам, в первые часы помощь друг другу оказывали в основном сами односельчане, а представители администрации появились на следующий день. Жители сел Адильотарского сельсовета в результате потопа лишились 400 голов крупного рогатого скота, 360 голов мелкого рогатого скота и почти 30 тысяч домашних птиц.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шамиль Рамазанов рассказал о том, как проводится подсчет ущерба на объектах АПК, пострадавших от природной стихии.

«За каждым районом закреплен сотрудник Минсельхоза Дагестана, проводим комиссионные обследования. Также на месте ведется работа по утилизации погибшего скота. Все закрепляется актами. Предварительно, ущерб составляет более 600 миллионов рублей, эта цифра, конечно, будет меняться. Мы знаем, что есть еще территории, где вода не отошла", - приводит слова Рамазанова Telegram-канал правительства Дагестана.

От пострадавших сельхозпредприятий поступило уже 220 заявок на возмещение ущерба, сообщил директор Департамента мелиорации Минсельхоза России Артем Коровин.

!"В настоящее время в регионе работает комиссия по актированию: на текущий момент составлены акты по обращениям 220 пострадавших сельскохозяйственных товаропроизводителей. Сейчас ведётся проверка правильности заполнения документов и предварительная оценка ущерба. После сбора всех пакетов документов от сельхозтоваропроизводителей вопрос о компенсациях будет вынесен на заседание оперативного штаба", - приводятся его слова в telegram-канале республиканского правительства.

По его словам, так как отдельные территории и участки остаются подтопленными, по ним обследования и расчёты будут проведены позднее. "Там, где уже возможно провести полную оценку и расчёт ущерба, мы оперативно группируем информацию и направляем её в Минсельхоз РФ. Это необходимо для максимально быстрого предоставления компенсаций", - указал чиновник.

