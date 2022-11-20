Ренат Ахмедов. Скриншот фото из TГ-канала администрации Рутульского района от 20.11.22, https://t.me/rutulskiy_rayon05R/3738

20 ноября 2022, 20:40

Два уроженца Дагестана погибли на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ренат Ахмедов и Рафик Салихов погибли на Украине, сообщила администрация Рутульского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 261 уроженца Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Рагим Тагиров стал 259-м уроженцем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти

Сегодня в Махачкале похоронен погибший на Украине старший сержант, контрактник Ренат Ахмедов, сообщила администрация Рутульского района. Ахмедов - уроженец села Цахур Рутульского района, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации. 

В другом сообщении указано, что глава Ибрагим Ибрагимов района выразил соболезнования родным погибшего на Украине Рафика Салихова, уроженца села Цудик. У Салихова остались жена и трое детей, говорится в сообщении от19 ноября.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 261 уроженца Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Власти Сальского района сообщили о гибели двух земляков на Украине", "Мобилизованный из Волгоградской области погиб на Украине", "Военный из Майкопа погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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