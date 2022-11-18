Глава Сулейман-Стальского района Саид Темирханов вручил орден Мужества родителям погибшего воина-участника СВО в Украине Рагима Тагирова. Скриншот https://t.me/suleiman_stalskiy_rayon/918?single

18 ноября 2022, 17:45

Власти сообщили об убитом на Украине уроженце Дагестана

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Рагим Тагиров погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Сулейман-Стальского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 259 уроженцев Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", Джумали Керимов стал 258-м уроженцем Дагестана, чью гибель на Украине подтвердили власти.

Военный Рагим Тагиров погиб на Украине, его родителям передан орден Мужества, сообщила сегодня администрация Сулейман-Стальского района в своем Telegram-канале. Другая информация о военном в сообщении не указана.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 259 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Два уроженца Дагестана погибли на Украине", "Администрация Каспийска сообщила о гибели трех военных на Украине", "Три мобилизованных из Ростовской области погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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  • Волгоградцы попросили Путина отозвать с передовой их родных

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18 ноября 2022, 14:00

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