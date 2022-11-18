Власти сообщили об убитом на Украине уроженце Дагестана

18 ноября 2022, 17:45

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Рагим Тагиров погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Сулейман-Стальского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 259 уроженцев Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", Джумали Керимов стал 258-м уроженцем Дагестана, чью гибель на Украине подтвердили власти.

Военный Рагим Тагиров погиб на Украине, его родителям передан орден Мужества, сообщила сегодня администрация Сулейман-Стальского района в своем Telegram-канале. Другая информация о военном в сообщении не указана.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 259 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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