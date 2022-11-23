Суд отказался отозвать с Украины мобилизованного жителя Горячего Ключа

23 ноября 2022, 08:43

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Судья в Горячем Ключе не удовлетворил просьбу вызвать для допроса отправленного на Украину Алексея Абрамова, рассказала супруга Абрамова, требующая отменить решение о мобилизации тяжелобольного мужа.

Как писал "Кавказский узел", адвокат Михаил Беньяш* сообщил 27 октября, что суд в Горячем Ключе отклонил иск к военкомату о мобилизации местного жителя Алексея Абрамова, у которого множественные травмы позвоночника. 3 ноября судья принял повторный иск, но отказался приостановить на время судебного разбирательства исполнение решения призывной комиссии об отправке Абрамова на Украину.

Абрамов находится в зоне военной операции, при этом он несколько дней не мог ходить из-за болей и не может носить бронежилет, рассказала 15 ноября "Кавказскому узлу" жена мобилизованного Ксения Абрамова.

22 ноября состоялось первое заседание суда по иску об отмене мобилизации Абрамова, сообщил в тот же день Михаил Беньяш* в своем телеграм-канале. "Суд истребовал протокол мобилизационной комиссии, которым был мобилизован Алексей Абрамов. Заодно судья обязал явкой в процесс всех членов мобилизационной призывной комиссии, которые принимали решение о мобилизации тяжелобольного человека", - написал он.

Судья отклонил ходатайство о мерах предварительной защиты, рассказала после заседания истица Ксения Абрамова. "Судья жестко настроен не возвращать моего супруга. Он отклонил ходатайство о мерах предварительной защиты: адвокат пытался объяснить суду, что мой муж рискует остаться инвалидом, так как из-за грыж не может носить бронежилет в зоне боевых действий. Также судья не хочет повесткой вызвать моего мужа в суд для дачи показаний, хотя это возможно - командир отпустил бы его", - привело ее слова "Юга.ру".

Ксения Абрамова добавила, что направит жалобы в прокуратуру, так как считает, что начало судебного производства должно было приостановить решение мобилизационной комиссии. Следующее заседание назначено на 15 декабря. К этому дню Ксения Абрамова намерена подготовить показания врача, который пояснит суду диагноз Абрамова по заключению или снимкам, пишет издание.

Как следует из результатов МРТ обследования позвоночника от 30 января 2018 года (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла"), у Абрамова множественные протрузии и грыжи. "Протрузия межпозвонковых дисков L3-L4 и L4-L5, псевдоретролистез позвонка L5. Грыжа межпозвонкового диска L5-S1. Крупные грыжи Шморля в телах позвонков L4 и L5", - указано в заключении, выданном врачом краснодарской клиники "Солнечная".

Напомним, "Кавказский узел" подготовил список организаций и информационных ресурсов, которые помогают защитить свои права в условиях мобилизации – "Правозащитники о мобилизации: куда обратиться".

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