Мобилизованный из Волгоградской области погиб на Украине

19 ноября 2022, 14:56

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На Украине погиб мобилизованный Александр Конопатов, сообщили в администрации Ленинского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 152 жителей Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", 15 ноября в военкомате сообщили, что 23-летний мобилизованный волгоградец Геннадий Агарков погиб на Украине. Таким образом, с начала военной операции была официально подтверждена гибель на Украине не менее 151 жителя Волгоградской области.

34-летний Александр Конопатов погиб на Украине, сообщает со ссылкой на администрацию Ленинского района Волгоградской области V1.ru.

Александр Конопатов родился и вырос в селе Заплавном Ленинского района и был мобилизован осенью. В военной операции он участвовал в звании рядового, информирует издание.

Прощание с Конопатовым пройдет в селе Заплавном, рассказал родственник военнослужащего. "О смерти Александра нам сообщили на этой неделе", - приводит сегодня его слова ИА "Высота 102".

До мобилизации Конопатов работал продавцом в магазине электротоваров, у него остались супруга и несовершеннолетний сын, пишет агентство.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 152 жителей Волгоградской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально подтвержденных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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