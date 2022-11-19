19 ноября 2022, 14:56

Мобилизованный из Волгоградской области погиб на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

На Украине погиб мобилизованный Александр Конопатов, сообщили в администрации Ленинского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 152 жителей Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", 15 ноября в военкомате сообщили, что 23-летний мобилизованный волгоградец Геннадий Агарков погиб на Украине. Таким образом, с начала военной операции была официально подтверждена гибель на Украине не менее 151 жителя Волгоградской области.

34-летний Александр Конопатов погиб на Украине, сообщает со ссылкой на администрацию Ленинского района Волгоградской области V1.ru.

Александр Конопатов родился и вырос в селе Заплавном Ленинского района и был мобилизован осенью. В военной операции он участвовал в звании рядового, информирует издание.

Прощание с Конопатовым пройдет в селе Заплавном, рассказал родственник военнослужащего. "О смерти Александра нам сообщили на этой неделе", - приводит сегодня его слова ИА "Высота 102".

До мобилизации Конопатов работал продавцом в магазине электротоваров, у него остались супруга и несовершеннолетний сын, пишет агентство.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 152 жителей Волгоградской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально подтвержденных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Администрация Волжского сообщила о гибели подполковника на Украине", "Мобилизованный педагог из Дагестана погиб на Украине", "Кадыров и Алаудинов отреагировали на сообщения о гибели чеченских бойцов под Лисичанском".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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