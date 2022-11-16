Мобилизованный волгоградец погиб на Украине

16 ноября 2022, 08:28

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На Украине погиб мобилизованный волгоградец Геннадий Агарков, сообщили в военкомате. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 151 жителя Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", военнослужащий-контрактник из Волжского Дмитрий Бондарь стал как минимум 150-м уроженцем Волгоградской области, чью гибель на Украине подтвердили власти.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально подтвержденных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

На Украине погиб 23-летний мобилизованный в Волгограде Геннадий Агарков, сообщило 15 ноября со ссылкой на областной военкомат V1.ru.

По словам родственников погибшего волгоградца, он был мобилизован осенью, у него осталась беременная супруга, пишет издание.

После срочной службы Геннадий Агарков подписал контракт и некоторое время служил в Абхазии. До мобилизации он занимался отопительным оборудованием, информирует "Высота 102".

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 151 жителя Волгоградской области.

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