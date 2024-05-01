Представителю Саакашвили потребовалась медпомощь после избиения на акции протеста

01 мая 2024, 10:49

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Врачи отпустили из клиники представителя Михаила Саакашвили Софо Джапаридзе, которой потребовалась медпомощь после избиения силовиками на акции протеста в Тбилиси.

Как писал "Кавказский узел", днем 30 апреля противники закона об иноагентах попытались заблокировать здание парламента Грузии, но полиция оттеснила их, применив слезоточивый газ. Вечером полиция вновь применила против демонстрантов слезоточивый газ, а также водомет. Силовики избили лидера оппозиционной партии "Единое национальное движение" и оппозиционного депутата. Сегодня полиция отчиталась о 63 задержанных на акции протеста.

Правящая партия "Грузинская мечта" внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который является измененной версией прежнего проекта закона об иноагентах. 17 апреля парламент Грузии принял законопроект в первом чтении. 29 апреля юридический комитет парламента поддержал во втором чтении проект закона "О прозрачности иностранного влияния". 30 апреля парламент Грузии приступил к рассмотрению законопроекта во втором чтении.

Личный представитель бывшего президента Михаила Саакашвили Софо Джапаридзе была доставлена в клинику "Ингороква" после избиения силовиками. Врачи провели обследования и отпустили пострадавшую, сообщает сегодня "ИнтерпрессНьюс".

Как сообщила сама Джапаридзе после выхода из клиники, у нее появились ссадины и синяки после того, как ее ударил силовик, когда она пыталась помешать спецназу задержать молодого человека лет 17-18. "Я пыталась вырвать парня из их рук, как-то мне это удалось, они потащили меня, и один из них изо всех сил ударил. Потом они поняли, что мне очень плохо, и меня вывели", - приводит ее слова издание.

Депутат горсобрания Тбилиси от «Единого национального движения» Софо Джапаридзе стала представителем Саакашвили по связям с общественностью в июле 2023 года в возрасте 35 лет, сообщила 25 июля 2023 года "Тбилисская неделя".

"Мы сотрудничаем с Софо уже много лет. Она очень талантлива и пользуется большим общественным доверием. Я рад, что она согласилась", - привело издание слова Саакашвили.

Напомним, грузинские оппозиционеры и их сторонники называют законопроект об иностранном влиянии "российским законом" и видят в нем угрозу европейскому пути развития страны, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах".

В феврале 2023 года аналогичная инициатива также была встречена масштабными протестами, США и Евросоюз раскритиковали проект закона, и его принятие тогда пришлось отложить. В 2023 году президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась поддерживать законопроект об иноагентах, заявив, что он противоречит европейским ценностям. Проект закона также раскритиковали посол Евросоюза и представительство ООН, а ряд грузинских СМИ заявили, что в случае принятия закона не будут регистрироваться в качестве иноагентов.

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